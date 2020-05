Opatření podle ministra zdravotnictví budou vyhlášena bez časového omezení, čeká jejich platnost nejméně týden až 14 dní. Vojtěch uvedl, že přes zachování restrikcí by mohla být udělena výjimka pro odehrání utkání fotbalové první ligy.

K nedělní 16. hodině bylo odebráno 2393 vzorků. "Celkem 212 pozitivních případů, 154 jsou zaměstnanci, z toho šest pendlerů z Polska. Padesát čtyři jsou pozitivní rodinné kontakty a pak jsou tam čtyři zaměstnanci z jiných dolů, ČSM a ČSA," řekl Vojtěch.

Všechny odebrané vzorky ale ještě hygienici nevyhodnotili, lze tedy očekávat, že počet nakažených ještě poroste.

"Na pondělí je ještě naplánováno asi 100 testů. Otestováno nakonec bude více lidí, než jsme původně předpokládali, protože jsme ve větší míře přizvali i zaměstnance dodavatelských firem," řekla mluvčí OKD Naďa Chattová.

V okrese Karviná roste počet nakažených. K 16h evidujeme 212 covid pozitivních, u 652 kontaktů probíhá testování. Celkem bylo vyšetřeno již 2 393 vzorků. Od zítra tady proto hygienici omezí akce do 100 osob, ponechají zákaz návštěv v domovech pro seniory, LDN a nemocnicích. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) May 24, 2020

KARANTÉNA

Podle ministerstva zdravotnictví prověřují hygienici dalších 652 kontaktů, kterým nařídili karanténu a vyšetření na covid-19. Plošné testování se ale na dalších dolech zatím nechystá.

Na základě rozšíření nákazy se ministr dohodl s hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje, že se na Karvinsku v pondělí nezruší některá omezení, která přestanou platit v jiných částech republiky. Nadále tak nebude možné pořádat akce pro víc než 100 lidí nebo povolit návštěvy v domovech seniorů, v nemocnicích nebo v léčebnách dlouhodobě nemocných. Příslušné mimořádné nařízení vydá ministerstvo zdravotnictví.

LOKÁLNÍ PROBLÉM

Vzhledem k inkubační době koronaviru odhaduje Vojtěch dobu platnosti restrikcí přinejmenším na týden až dva.

"Samozřejmě pokud kraj se rozhodne vyhlásit stav nebezpečí a pan hejtman zvolí nějaké další opatření, tak to bude na něm," uvedl ministr. Situace v rámci celého kraje ale podle něj není závažná, problém je lokální. Vojtěch také řekl, že zavření Dolu Darkov zatím není na místě.

FOTBALOVÁ LIGA

Ministr rovněž uvedl, že kvůli pokračování restrikcí pravděpodobně bude udělena výjimka, která by umožnila uspořádání zápasů fotbalové ligy, ve kterých hraje Karviná.

Karvinští fotbalisté by ve středu měli nastoupit v Opavě, v neděli doma hostit Spartu. "Pokud by byli pouze hráči a realizační tým, je to akceptovatelné riziko," řekl Vojtěch.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Kvůli nákaze, která se v dole začala šířit minulý týden, tam hygienici nejprve zkraje tohoto týdne otestovali zhruba 800 lidí. Provoz Dolu Darkov byl během víkendu omezen na nezbytné minimum.

Počet potvrzených případů souvisejících s Dolem Darkov během neděle vzrostl o 26. "Dosud nikdo nebyl hospitalizován. Průběh onemocnění je převážně lehký nebo jsou osoby bez příznaků," uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice v Ostravě Pavla Svrčinová.

ARMÁDA V DOLE

V pátek a sobotu ve spolupráci s vojáky a zdravotníky odebrali vzorky téměř 1200 lidí. "Řádově stovky vzorků se budou odebírat i dnes. Určitě jich ale bude méně než v sobotu, kdy se dělaly odběry u více než 900 lidí," řekla již dříve mluvčí OKD Naďa Chattová.

Situací se bude v pondělí zabývat Krizový štáb Moravskoslezského kraje, na základě výsledku testování zváží další případná opatření. Zvýšená bezpečnostní opatření jsou v celém OKD, ale pro Důl Darkov jsou ještě přísnější.

