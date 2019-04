Vozovka na ostravské dálnici je natolik tristní, že nevydrží ani do chvíle, než se u soudu přestanou dohadovat Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se společností Eurovia, která ji spolu s dalšími firmami postavila. Je třeba ji opravit ihned! Tuto informaci dostali řidiči zkraje podzimu, aby pravdivost těchto slov obratem poznali.

V listopadu loňského roku silničáři nastoupili na první úseky zvlněné dálnice, v polovině dubna nyní přešli na další.

Řidiči od exitu v Přívoze až po exit na Rudnou jezdí více než šestikilometrovým úsekem obousměrně v jednom jízdním pruhu. Část vozovky v tom protějším je vyfrézována a bude se pokládat nový asfalt.

Celkem je třeba na osmnáctikilometrovém úseku opravit hned čtrnáct míst! „Opravy na dálnici by měly skončit na konci července, nyní jsou dočasně opravovány jen nezbytně nutné úseky,“ sdělila náměstkyně ředitele ŘSD Ostrava Šárka Kubalová, která má na starosti investice.

„Konečné úpravy budou provedeny, až skončí probíhající soudní spory,“ potvrdila dlouho známou informaci.

OSMDESÁTKOU

Mimo jiné je nyní uzavřen také sjezd na Mariánskohorskou ulici v místě, kde bude v budoucnu stát Severní spoj.

A po zbylých částech dálnice řidiči ve slabším provozu jezdí rychlostí kolem sedmdesáti až osmdesáti kilometrů v hodině. V příštích týdnech se silničáři posunou na další úseky.

Provizorní opravy, jež provádí firma Colas, vyjdou přibližně na padesát milionů korun.

Po ukončení soudních sporů bude proinvestováno dalších 4,2 miliardy korun na výstavbu v podstatě nové dálnice, protože pod tou stávající je stále nevhodné a bobtnající podloží. Kdo finální, několikamiliardovou částku uhradí, zatím není známo.

K TÉMATU

Komentář Petra Jiříčka: Žádná komedie, ale pořádná fraška!

Řidiči v Ostravě mají už několik let jednu jistotu. Městem neprojedou plynule, a to ani když zvolí obchvaty mimo nejobydlenější části. Jaký je to paradox, že právě v posledních letech se všichni dopravní experti v regionu kasají tím, jak jim vyhovují pravidelné společné schůzky, kde mohou jednotlivé stavby koordinovat. Ostravský řidič by spíše řekl, že takovým schůzkám právě odzvonilo…

Jednotliví vlastníci a investoři – ať už je to město, kraj nebo stát – se předhánějí v populistických výrocích, která silnice či most je v zoufalejším stavu a nevydrží už ani o měsíc déle. „Když se neopraví hned, můžeme to zavřít. A pak stavět znovu,“ slyšíte každý druhý měsíc. Třeba to tak skutečně je, není tajemství, že silniční infrastruktura zde byla v minulosti naprosto šíleně podfinancována. Ale nejde přece každý rok uzavřít přinejmenším tři čtyři klíčové tahy a tvářit se, že to opravdu nejde udělat jinak. Právě tehdy se má projevit efekt koordinace staveb.

Vrcholem všeho je pak jednání Ředitelství silnic a dálnic, které zničehonic zavřelo kus dálnice a za dva týdny nebylo schopné zareagovat na otázky Deníku ani po opakované urgenci. Ani od ostravských zástupců ŘSD se nic přínosného nedozvíte, protože tyto investiční akce řeší informačně nedobytná Praha. Když už tedy hlavy pomazané jistý harmonogram prací vytvoří, považoval bych přinejmenším za slušnost řidiče (prostřednictvím médií) dopředu informovat. Pokud ovšem takové jednání ŘSD nevadí, nemůžeme se divit ani tomu, v jakém stavu jsou naše dálnice v porovnání s okolními zeměmi.