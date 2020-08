Po opravě vydržel jeden den! Pak někdo poničil informační panel u Ostravice

„Pokusíme se jej prvně vyčistit, případně pořídíme další. Mrzí mě to, jsou to zbytečně vynaložené peníze, které by se daly využít jinak,“ uvedla starostka Frýdlantu nad Ostravicí Helena Pešatová s tím, že vzniklá škoda zatím nebyla vyčíslena.

Opravený informační panel posprejoval neznámý pachatel pouhý den po instalaci. | Foto: Facebook města Frýdlant nad Ostravicí

Opravený informační panel posprejoval neznámý pachatel pouhý den po instalaci. Není to však poprvé, kdy vandalové poničili panel nebo ukradli záchranný házecí prostředek pro záchranu tonoucích. „Nechápu, proč takové věci někdo dělá nebo co je k tomu vede. Někteří lidé jsou opravdu hyeny,“ napsala Monika Foldynová pod příspěvek na Facebooku. Informační panely, které se nachází kolem řeky Ostravice na spádových stupních, upozorňují na možná nebezpečí při sjíždění jezu a také radí, jak správně poskytnout první pomoc. Tereza Liczmanová Lidé mohou pozorovat perseidy z Prašivé v Beskydech Přečíst článek ›

