Program 17. ročníku vojenské, záchranářské a bezpečnostní přehlídky Dny NATO spojené s Dny vzdušných sil Armády ČR na ostravském letišti v Mošnově silně ovlivnilo nepříznivé počasí. Sobotní první den navštívilo výrazně méně lidí, než bývá zvykem. Stejné to bylo v neděli, kdy byly kvůli dešti omezeny letecké ukázky.

O omezení letového programu bylo rozhodnuto ještě před zahájením nedělního programu. Důvodem byla bepečnost a také to, že kvůli nízké oblačnosti by návštěvníci mnoho neviděli.

Ve vzduchu se tak představily pouze vrtulníky. Výjimkou, která byla ohlášena po poledni, byl průlet dvou transportních letounů slovenské letky A319 a TU154. Jejich piloti provedli průlet nad letištěm, tzv. touch and go. Na rozdíl od akrobatických sestav, kde se piloti musí orientovat vizuálně, mohou nízký průlet provést za pomoci přístrojů i za velmi snížené viditelnosti.

Přes omezení programu měli návštěvníci důvod na letiště přijít. Čekalo je mnoho dynamických ukázek a prohlídky veškeré vystavované techniky zúčastněných složek.

V neděli dopoledne vydali meteorologové výstrahu před silným deštěm, a to právě pro Novojičínsko, Frýdecko-Místecko a Karvinsko v době od 11 do 01 hodiny. Nevyloučili ani zvedání hladin vodních toků do povodňových pásem.

Dny NATO

Na jednom místě se sešli vojáci, hasiči, policisté, ale také celníci, vězeňská služba, městská policie a elitní útvary.

Brány areálu se otevřely v sobotu již v 8.30 ráno, kdy k letišti přicházeli první zájemci. Cestou na letiště vidíme auta zaparkovaná v jeho blízkém okolí. Stejně tak kola, zamčená u stromů v nedalekých remízcích. Parkování v areálu řídili policisté, namátkově prováděli kontroly zavazadlového prostoru přijíždějících návštěvníků.

Ze sobotního dopoledního programu zaujalo vystoupení dvoumotorového víceúčelové vrtulníku W-3WA Sokol v polských barvách, který bezchybně zvládal manévr "vis ve vzduchu". Následovala dynamická ukázka rakouského stíhacího letounu Eurofighter Typhoon, který podmračenou oblohou prolétal celých deset minut. Kromě leteckých show si diváci v hlavním programu užívali například vystoupení 53. pluku výzkumu a elektronického boje Opava a jejich léčku na vozidlo či výcvik služebních koní Městské policie Ostrava a jejich zásah proti agresivním osobám.

Obrovským lákadlem byly bezesporu nadzvukový strategický bombardér Rockwell B-1B Lancer a strategický podzvukový proudový bombardér dlouhého doletu Boeing B-52 H Stratofortress.Návštěvníci, kteří se chtěli podívat do útrob těchto obřích strojů, obětovali čas a stáli v dlouhých frontách. Mezi nimi i řádová sestra Marie, která byla mezi vojenskými uniformami opravdu nepřehlédnutelná. "Letos jsem se rozhodla vidět vše na vlastní oči. A to, že si musím vystát frontu, mi nevadí," vysvětlila s úsměvem.

Organizátorům nelze upřít ani to, že se dokonale postarali i o hladové a žíznivé. Pro mnohé bylo těžké vybrat z tolika stánků s občerstvením. Kdo měl štěstí, mohl vidět i spoustu zajímavých vystoupení v doprovodném programu. Nám se naskytl pohled na zadržení osoby služebním psem v podání Slovenské Vojenské policie. Čtyřnohý "akční hrdina" se nemínil svého úlovku vzdát ani po skončení vystoupení a zadrženou osobu "zadržel" ještě několikrát, až ho jeho psovod musel zakousnutého vynést z pomyslného jeviště v podpaží jako tašku…

Podívejte se na páteční nácvik leteckých sestav: