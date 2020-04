ON-LINE situaci v ČR a ve světě SLEDUJTE S NÁMI ZDE

POČTY ZA MS KRAJ:

Počet nemocných za MS kraj podle Ministerstva zdravotnictví (k 20.4. 17:25): 838

Počet nakažených v MS kraji podle Krajské hygieny Ostrava (k 20.4. 19:00): 825

Ostrava: 319

Frýdek-Místek: 178

Karviná: 109

Opava: 137

Nový Jičín: 58

Bruntál: 24

Počet uzdravených: 149

Počet mrtvých: 22



*Zdroj: Údaje vychází z MZ ČR a KHS Ostrava



**Proč se údaje ministerstva a hygieniků liší? „Krajská hygienická stanice eviduje všechny pacienty v našem kraji, zatímco ministerstvo zdravotnictví je vykazuje podle trvalého bydliště, byť v tomto kraji momentálně nejsou,“ uvedl již dříve hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.



Mapy s údaji pro MS kraj o počtu nakažených:

SOUHRN ZPRÁV Z MS KRAJE

(pondělí 20. dubna 2020)

Zoo Ostrava k otevření venkovních areálů: Počty návštěvníků lze snadno regulovat

Zoologické zahrady v Česku se obrátily na vládu o přehodnocení stávajícího nařízení, podle kterého je znovuotevření zoologických zahrad stanoveno na 25. května. Mezi nimi i ostravská zoo - VÍCE ZDE



Chytrá karanténa je už spuštěna i v Moravskoslezském kraji

Také v Moravskoslezském kraji už bude hygiena využívat při vyhledávání kontaktů nakažených covid-19 chytrou karanténu. „Trasování kontaktů začalo, protože každé naše územní pracoviště dostalo ode mě úkol vytrasovat pomocí chytré karantény minimálně jednoho pacienta," uvedla po pondělním zasedání krizového štábu krajská hygienička Pavla Svrčinová - VÍCE ZDE

K odběrnému místu u Fakultní nemocnice v Ostravě nyní s objížďkou

Ředitelství silnic a dálnic ČR začalo opravovat porubskou ulici 17. listopadu právě v úseku u Fakultní nemocnice Ostrava, který je hojně využíván lidmi jezdícími k testům na koronavirus - VÍCE ZDE

VIDEO: Ostravská policie žádá o pomoc. Poznáte muže na záběrech kamery?

Ostravští kriminalisté z 1. oddělení obecné kriminality se obrací na veřejnost o pomoc při identifikaci muže na přiložených záběrech z kamery v souvislosti s šetřením vloupání do zahradnického centra na Černé louce v Ostravě. Z prodejny nic neukradl - VÍCE ZDE

VIDEO: Ostravští Tři tygři s tvůrci Lajny přichází s novým seriálem

Podívejte se, jak vypadá trailer k novému seriálu od tvůrců Lajny. Pilotní díl můžete sledovat ve středu na portálu Youtube.com. Vystupují v něm samé známé tváře, včetně všech členů oblíbeného ostravského uskupení Tři Tygři. Deníku o novém projektu více prozradil šéf Divadla Mír Albert Čuba - VÍCE ZDE

VIDEO: Hlas Monkey Business Matěj Ruppert baví na internetu ostravštinou

Nepřehlédnutelný živel, jehož hlas od samého začátku doprovází legendární funky skupinu Monkey Business Matěj Ruppert baví na sociálních sítích své fanoušky parodováním světových jazyků. Nevynechal ani ostravštinu. Podívejte se a poslechněte si, jak mu to jde - VÍCE ZDE

Haló, nejste sami! Studenti zavolali už téměř čtyřem tisícům seniorů

Speciálně proškolení studenti psychologie a příbuzných oborů z Ostravské univerzity se ve spolupráci se společností Residomo zapojili do nového projektu, který pomáhá osamělým seniorům - VÍDE ZDE

Oderská firma vyvinula účinný rozprašovač dezinfekce

Zařízení pro efektivní prostorové rozprašování dezinfekce DesintAir vyvinula v těchto dnech oderská firma MOS technik. Je možné jej využít na dezinfekci chodeb, místností, sociálních zařízení a dalších prostor - VÍCE ZDE

Pojízdný stánek před OC Karolína mu zakázali. Dnes má v Ostravě vlastní pražírnu

Velký sen si před dvěma roky splnil Petr Kvasnička, když si společně se ženou Marií otevřel ve Staré Bělé vlastní pražírnu kávy Father‘s Coffee Roastery - VÍCE ZDE

Polský sportovec, který se měl nakazit v Bruntálu, už je zdravý a chce pomáhat

Artur Kramarczyk řadu let závodně hrál stolní tenis v polské a české lize. Když mu 17. března vyšel pozitivní test na koronavirus, sdělil epidemiologům, že se pravděpodobně nakazil od některého z českých sportovců na turnaji v Bruntálu. Podle jeho informací nakonec v této souvislosti bylo potvrzeno dalších deset případů přenosu onemocnění - VÍCE ZDE

Pět jednotek hasičů v noci likvidovalo požár dřevěné chaty v Beskydech

V noci z neděle na pondělí museli vyjíždět hasiči do Beskyd, k požáru dřevěné přízemní chaty v obci Ostravice - VÍCE ZDE

PODÍVEJTE SE: Práce na opravách gotického klenotu Opavy zdárně pokračují

Loni v březnu se uzavřely brány konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie v Opavě, a to s plánem na téměř dva roky. Svatostánek totiž zamířil do kompletní rekonstrukce. Její dokončení se s největší pravděpodobností o měsíc až dva protáhne - VÍCE ZDE

Automobilky v Evropě prochází krizí. Výrobu v Tatře ale pandemie nezastavila

Pandemie koronaviru v Evropě způsobila zastavení výroby téměř ve všech podnicích evropských i zámořských automobilek. Jen několik z nich své provozy neuzavřelo, včetně kopřivnické společnosti TATRA TRUCKS - VÍCE ZDE



OBRAZEM: Bývalá starostka s dobrovolníky rozvezla seniorům už tisíc obědů!

Bývalá starostka Moravské Ostravy a Přívozu Petra Bernfeldová rozvezla v těchto dnech spolu se skupinou dobrovolníků z hnutí Ostravak seniorům oběd s pořadovým číslem 1000 - VÍCE ZDE

