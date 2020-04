ON-LINE situaci v ČR a ve světě SLEDUJTE S NÁMI ZDE

Poslanecká sněmovna v úterý schválila prodloužení nouzového stavu o dva týdny, tj. do 30.4., ačkoliv premiér Andrej Babiš i vicepremiér a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) požadovali prodloužení o 30 dní, tedy do 11. května - VÍCE ZDE

POČTY ZA MS KRAJ:

Počet nemocných za MS kraj podle Ministerstva zdravotnictví (k 7.4. 17:45): 506

Počet nakažených v MS kraji podle Krajské hygieny Ostrava (k 7.4. 18:00): 481

Ostrava: 172

Frýdek-Místek: 113

Karviná: 87

Opava: 48

Nový Jičín: 41

Bruntál: 20

Počet uzdravených: 11

Počet mrtvých: 6







**Proč se údaje ministerstva a hygieniků liší? „Krajská hygienická stanice eviduje všechny pacienty v našem kraji, zatímco ministerstvo zdravotnictví je vykazuje podle trvalého bydliště, byť v tomto kraji momentálně nejsou,“ uvedl již dříve hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.



Mapy s údaji pro MS kraj o počtu nakažených:

SOUHRN ZPRÁV Z MS KRAJE (úterý 7. dubna)

V ostravském Alzheimercentru je už 31 lidí nakažených koronavirem

/FOTOGALERIE/ Z víkendového odebírání vzorků v Alzheimercentru v Ostravě-Vítkovicích začínají vyplývat hodně negativní výsledky. Ze 155 odebraných vzorků je už jednatřicet lidí pozitivně testovaných na koronavirus, ne všechny vzorky už přitom byly vyhodnoceny - VÍCE ZDE

Kontroly na Opavsku: Ve Vítkově za chybějící roušku padla desetitisícová pokuta

/FOTOGALERIE/ Postávající nebo posedávající hloučky lidí, rouška nikde. To je v těchto dnech asi nejčastější obrázek, se kterým se setkávají strážníci i policisté v Česku při kontrolách dodržování vládních opatření. Nejinak je tomu i na Opavsku - VÍCE ZDE

V Havířově se potvrdil koronavirus mezi bezdomovci

V jednom z azylových domů Armády spásy v Havířově se potvrdil u klienta pozitivní test na COVID-19. Hygienici nyní provedou testy u všech ostatních klientů a zaměstnanců - VÍCE ZDE

VIDEO: Policejní komando zasahovalo v úterý ve věžovém domě v Ostravě-Porubě

Policisté v neprůstřelných vestách, vozidla zásahové jednotky a nekompromisní zákrok ve věžovém domě. Tak to v úterý dopoledne vypadalo v Ostravě-Porubě. V jednom z bytů byl zatčen nájemník. Vše se obešlo bez zranění - VÍCE ZDE

Žena v Ostravě spadla z mostu. Někdo ji zřejmě shodil. Policie hledá svědky

Okolnosti pádu ženy (37 let) z mostu v centru Ostravy vyšetřují ostravští policisté. Případ je kvalifikován jako ublížení na zdraví, což by znamenalo, že oběť mohl někdo z mostu shodil. Policie ale tuto variantu zatím nechce komentovat - VÍCE ZDE

VIDEO: Roušky od dobrovolníků pomáhají i v ostravské fakultní nemocnici

Hned od začátku nouzového stavu se pustilo nečekané množství dobrovolníků do šití ochranných textilních roušek. Do Fakultní nemocnice Ostrava jich dárci přivezli pro zaměstnance a pacienty již více jak 8 tisíc - VÍCE ZDE

Kvůli pandemii se odkládá důležitá rekonstrukce v Městské nemocnici Ostrava

Koronavirová pandemie přináší odklad jedné z klíčových investic v Městské nemocnici Ostrava, rekonstrukci pavilonu E2, a to do doby ukončení krizového režimu - VÍCE ZDE

Bruntálská průmyslovka rozjíždí výrobu levných ochranných štítů

Byla to velká sláva, když v prosinci 2018 bruntálská průmyslovka pořídila pro své žáky učebnu zaměřenou na technologie aditivní výroby známé též jako 3D tisk - VÍCE ZDE

VIDEO: Kapela Kryštof dnes zveřejnila nový klip. Podívejte se, jak se vám líbí?

Kapela Kryštof vydává singl k písni Hned teď (pojď být světlometem) s pozitivním videoklipem a nadějným textem, který – jak už to u této kapely bývá zvykem – nevyvolává nic jiného, než radost, dobrou náladu a ponoukání k tanci - VÍCE ZDE

PODÍVEJTE SE: Most v Opavě jde k zemi, demolice začala

/FOTOGALERIE/ Těžká technika v akci. Most na Mostní ulici v Opavě jde k zemi. Důvodem demolice byl havarijní stav mostu. V úterý dopoledne už byla jeho část zlikvidována. Nový most, který by měl být postaven ještě v tomto kalendářním roce vyjde na 38,9 miliónu korun včetně DPH - VÍCE ZDE

Těžká zkouška hospodského z vesnice. Vládě uvěří, až mu přijdou peníze

/ŽIVNOSTNÍCI V ÚZKÝCH/ Pětapadesátiletý Miroslav Hassl z Třince – Dolní Líštné zažívá krušné časy. Čtyři roky marně hledal pořádnou práci. Nikde ho nechtěli kvůli věku a zdraví. A když se začátkem letošního roku rozhodl postarat se o sebe sám a otevřel si malou vesnickou hospodu, musel ji záhy zavřít. Splněný sen se zatím rozplývá. Čtěte další příběh z našeho seriálu o živnostnících v úzkých - VÍCE ZDE



V obcích na Novojičínsku celkově obyvatel přibylo

Přestože měl okres Nový Jičín podle údajů zveřejněných Ministerstvem vnitra České republiky k 1. lednu 2020 ve srovnání s 1. lednem 2019 o 252 obyvatel méně, v obcích celkově obyvatel přibylo - VÍCE ZDE



VIDEO: Dobrá připravila projekci školy pro budoucí prvňáčky

/FOTOGALERIE/ Když nemůžou budoucí prvňáčci do školy na zápis, dorazí alespoň škola k nim. Pro videoprojekci místní školy se rozhodli v Dobré - VÍCE ZDE