Proč se údaje ministerstva a hygieniků liší?

„Krajská hygienická stanice eviduje všechny pacienty v našem kraji, zatímco ministerstvo zdravotnictví je vykazuje podle trvalého bydliště, byť v tomto kraji momentálně nejsou,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Mapy MZ a KHS:



Přehled Ministerstva zdravotnictví z úterý 31. března, aktualizováno 19.10 hodin.

Mapa KHS podle okresů k 31. březnu, aktualizováno 18.30 hodin.







SOUHRN ZPRÁV Z MS KRAJE (31. března):

Město proti viru! V Ostravě budou automaty nejen na roušky či dezinfekci

V deseti ostravských obvodech bude do týdne nainstalováno celkem jednadvacet automatů na zdravotnické potřeby. Lidé si budou moci za výhodnou cenu koupit roušku či nanoroušku, ochranné rukavice a dezinfekční gel či dokonce respirátor FFP2 - více zde.

V Domově pro seniory Iris v Ostravě řeší koronavirus. Nakazila se ošetřovatelka

V pondělí dopoledne byly odebrány vzorky dalším jedenácti zaměstnancům a třiceti klientům. Provoz domova přešel do nouzového režimu - více zde.

Až 900 vzorků za den! Ostrava má nový přístroj na testování

Nejvýkonnější přístroj pro testování koronaviru v Moravskoslezském kraji je nově v laboratoři Agellab v areálu Vítkovické nemocnice v Ostravě. V celé české republice je to teprve druhý přístroj tohoto typu, první je v Praze - více zde.



V Brně zemřela 76letá žena nakažená koronavirem, převezli ji tam z Opavy

Na jižní Moravě zemřel první pacient nakažený koronavirem. V úterý ráno podlehla v nemoci ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně šestasedmdesátiletá žena. Převezena sem byla z opavské nemocnice, kde ji přijali v sobotu - více zde.



Frýdek-Místek dezinfikuje město, lavičky, tlačítka i podchody

/FOTOGALERIE/ Technické služby ve Frýdku-Místku dezinfikují zastávky, vybrané lavičky, podchody včetně městských výtahů, tlačítka na přechodech pro chodce a prostranství, kde se pohybuje mnoho lidí - více zde.



Havířov v době koronaviru, rozkvétající prázdné město

/FOTOGALERIE/ Jaro se navzdory počasí dere i do havířovských ulic. Které jsou však na počátku čtrnáctého týdne doslova ukázkovým příkladem dodržování nařízení vlády 215/2020 omezující volný pohyb osob. Prázdná hřiště, náměstí, promenády, ba i lokality, kde jindy dnem a mnohdy nocí bují čile život. Ten je teď schovaný uvnitř a venku kvete jen zeleň… Podívejte se na velkou fotogalerii a reportáž Deníku z nejmladšího města republiky - více zde.



V Karviné začal fungovat první rouškomat, je v Kauflandu

Kdo potřebuje ochrannou roušku, koupí ji jednoduše v automatu. V úterý byl uveden do provozu v karvinském OD Kaufland - více zde.