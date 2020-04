Proč se údaje ministerstva a hygieniků liší?

„Krajská hygienická stanice eviduje všechny pacienty v našem kraji, zatímco ministerstvo zdravotnictví je vykazuje podle trvalého bydliště, byť v tomto kraji momentálně nejsou,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Počet nakažených podle Krajské hygieny Ostrava v okresech je 393:

Ostrava - 130

Frýdek-Místek - 95

Karviná - 76

Opava - 43

Nový Jičín - 29

Bruntál - 20



Mapy s údaji pro MS kraj o počtu nakažených:

*Mapa MZ ČR, neděle 5. dubna.

*Mapa KHS, neděle 5. dubna.

SOUHRN ZPRÁV Z MS KRAJE (víkend 4. a 5. dubna)





