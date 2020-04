ON-LINE situaci v ČR a ve světě SLEDUJTE S NÁMI ZDE

Počet nemocných za MS kraj podle Ministerstva zdravotnictví (k 25.4. 17:25): 955

Počet nakažených v MS kraji podle Krajské hygieny Ostrava (k 25.4. 19:30): 922

Ostrava: 361

Frýdek-Místek: 203

Opava: 157

Karviná: 112

Nový Jičín: 63

Bruntál: 26

Počet uzdravených: 292

Počet mrtvých: 25

*Zdroj: Údaje vychází z MZ ČR a KHS Ostrava

**Proč se údaje ministerstva a hygieniků liší? „Krajská hygienická stanice eviduje všechny pacienty v našem kraji, zatímco ministerstvo zdravotnictví je vykazuje podle trvalého bydliště, byť v tomto kraji momentálně nejsou,“ uvedl již dříve hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.



SOUHRN ZPRÁV Z MS KRAJE

(Sobota 25. dubna)

*pro zvětšení map na ně klikněte /FOTOGALERIE/ Desítky lidí, počítáno po obou březích hraniční řeky určitě stovky, v sobotu po poledni protestovali proti uzavřené hranici. Vadí jím, že nemohou ke svým rodinám na druhé straně hranice a za prací. To vše kvůli uzavřen hranici v rámci opatřené proti šíření koronavirové nákazyCelkem třikrát v rozmezí tří hodin vyjeli profesionální i dobrovolní hasiči v sobotu odpoledne na pomoc osobám v tíživé situaci, a to do třech ze šesti okresů Moravskoslezského krajeTřicetiletý Martin Kaplan a o pět let mladší Tereza Kolářová, v těchto chvílích už také Kaplanová, si v sobotu dopoledne na slezskoostravské radnici řekli své „ANO“. Do poslední chvíle přitom nevěděli, jestli se dlouho plánovaná svatba vůbec uskuteční. Pro nepřítomné členy rodiny a přátele celý obřad živě vysílali na sociální síti/FOTOGALERIE/ Rouška perfektně sladěná s motýlkem i kapesníčkem v saku oddávajícího, komorní obřad s maximálně deseti osobami v síni. V Bohumíně svatby v době pandemie pojali stylověLidé si v kamenných prodejnách, které se v pondělí otevřou, budou moci zkoušet boty. Nutností budou ponožky na nohou a povinnost před zkoušením si dezinfikovat ruceZemě se nadechuje, tvrdé restrikce zapříčiněné virovým nepřítelem končí. Z uvolnění by měl profitovat i fotbal jediný velký sport, který zatím neukončil sezonu (paragliding, jenž dál pořádá Český pohár, promine) -/FOTOGALERIE/ Raduňský zámek otevře bylinkovou a trvalkovou zahradu, plánuje se empírová slavnost nebo dožínky. Na hradecké Bílé věži se zpřístupní nové výstavní prostory, k návštěvě láká i Hodinová věž či spodní konírnyZhruba o dva týdny dříve se v Jeseníkách rozběhne cestovní ruch. Umožní to rychlejší rozvolňování koronavirových opatření, které ve čtvrtek 23. dubna schválila vláda. Podle odborníků na cestovní ruch je i čtrnáct dnů k dobru pro tento sektor zásadní„Víno dál teď na jazyku válej, starý víno, ročník dvacet šest. Když ti chutná, tak si klidně nalej, je v něm aspoň tisíc spadlejch hvězd“. Tento refrén písničky Agnes, kterou zpívá známý hudebník a skladatel Jaroslav Wykrent spolu s ostravskou rodačkou, první dámou českého soulu, Marií Rottrovou, zná generace dříve narozených v celé zemiMezinárodní festival outdoorových filmů (MFOF), který je zaměřený na sporty i život s touto tematikou, na snímky dobrodružné, extrémní, adrenalinové, ale také cestopisné, se doposud uskutečnil v desítkách měst v České republice, na Slovensku, ale i v dalších zemích/FOTOGALERIE/ Praktická příprava studentů Střední školy prof. Z. Matějčka z Ostravy-Poruby oborů gastronomických, stravovacích a ubytovacích služeb se aktuálně odbývá v domácích podmínkách. Ale má to malý háček – učitelé nemohou výsledky ochutnávat - VÍCE ZDE