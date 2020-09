Valerie Kaňová alias Vali Angel se v pondělí stala Dívkou roku 2020. Patnáctiletá studentka z Havířova ostravské 1 st International School of Ostrava zaujala porotu mj. zpěvem a také znalostí tři světových jazyků.

Patnáctiletá studentka Valerie Kaňová se stala Dívkou roku 2020. | Foto: Irma Kaňová

Na finálovém večeru zpívala v italštině svou vlastní píseň Caruso, k níž letos v březnu natočila na Bali také videoklip. A v kariéře zpěvačky by se chtěla věnovat i nadále. „Zpěv miluju, byla to i moje volná disciplína. Možná se v budoucnu přihlásím do SuperStar,“ řekla po vyhlášení vítězů. Kromě zpěvu se věnuje studiu jazyků a ráda by na vysoké škole studovala práva.