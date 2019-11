Proto se též zúčastnily neziskové organizace působící i v této cílové skupině Renarkon, pomáhající závislým, Rozkoš bez Rizika, propagující bezpečný sex a testující na HIV, či Food not Bombs, rozdávající jídlo potřebným.

„Vstupným na akci byly trvanlivé potraviny alespoň v hodnotě padesáti korun,“ uvedla za organizátory Dominika Najvert. Před spaním venku se u kostela hrálo, zpívalo a proběhlo i autorské čtení.

K TÉMATU

Z výsledků posledního celorepublikového Sčítání osob bez domova v ČR, které zveřejnil v říjnu 2019 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, vyplývá, že se v České republice nachází přibližně 23 800 osob, které přespávají venku, v noclehárnách, v azylových domech, domech na půl cesty nebo v zařízeních určených pro ubytování osob bez domova. Přibližně polovina těchto osob, konkrétně 11 600, žije „venku“, případně využívá přechodně nízkoprahové noclehárny pro osoby bez přístřeší.



Noc venku se letos uskutečnila v 15 městech. Kromě Ostravy, Prahy nebo Hradce Králové se zúčastní také Dvůr Králové nad Labem, Litoměřice, Jičín, Mělník, Valašské Meziříčí, Beroun, Znojmo, Pardubice, Opava, Most a Trutnov. Letos se nově připojili také Kralupy nad Vltavou. „Jsme rádi, že se nám myšlenka solidarity s lidmi bez domova postupně daří šířit do dalších měst“, říká předsedkyně spolku Noc venku, z.s., Dominika Najvert.



V těchto zapojených městech se, dle Sčítání osob bez domova v ČR, jedná o celkem 3561 osob bez domova (zjevné bezdomovectví, osoby žijící venku, případně využívající přechodně pobyt v noclehárnách). V 15 zapojených městech do akce Noc venku 2019, žije téměř třetina lidí, z celkového počtu sečtených, na ulici či v noclehárnách. Nejvyšší podíl takto žijících lidí bez domova je v Praze (2075 osob) a v Ostravě (711 osob).



Noc venku spolupracuje od loňského ročníku také s neziskovou organizací Iglou CZ, která na mnoha místech v rámci samotné akce bude opět prezentovat svou unikátní misi - zachránit životy lidí bez příbytku v období největších mrazů zapůjčením tohoto speciálního nouzového přístřešku.