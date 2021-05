Restaurátorská dílna a její vybavení umožňuje péči o technické památky dle požadavků Mezinárodní federace historických vozidel. Motocykl Jawa 350sv tak studenti a zaměstnanci opravili s využitím moderních postupů, jako je 3D tisk nebo reverzní inženýrství.

„Motorka je nyní plně provozuschopná. Našim cílem bylo zachovat původní povrchové úpravy a zajistit díly, které odpovídají specifikaci jednostopého vozidla z roku 1934. Díly se nám nakonec podařilo sehnat prostřednictvím různých internetových aukcí, bazarů a také kontaktů, které mám mezi veteránisty,“ řekl vedoucí Restaurátorské dílny Lukáš Kudrna. Jednu součást, a sice levou stupačku, se ovšem sehnat nepodařilo, a tak ji strojaři museli ve spolupráci s kolegy z oboru uměleckého slévárenství odlít.

„Jawa 350sv je už druhým motocyklem, který odborníci z VŠB-TUO v dílně opravili. Vloni po jednoroční práci představili restaurovanou Jawu 250, kterou mohla veřejnost vidět v Dolních Vítkovicích na výstavě Grand PRIX. Její součástí byly i další motorky z naší unikátní sbírky historických motocyklů. GRAND PRIX má být v Dolních Vítkovicích až do konce srpna. Třeba to epidemiologická situace dovolí a na výstavu bude možné ještě zajít. Později se mají motorky přesunout do nového muzea, které aktuálně vzniká v Kopřivnici,“ sdělil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Jan Krkoška a připomněl, že když v roce 2019 Restaurátorská dílna vznikala, dali si její zaměstnanci spolu se studenty cíl opravit jednu motorku ročně. Po Jawě 250 a Jawě 350sv přijde na řadu motocykl Indian scout 600 z dvacátých let minulého století.

„Před dvěma lety podpořil Moravskoslezský kraj vznik Restaurátorské dílny při VŠB‑TUO a každoročně přispívá půl milionu korun na její provoz. Dílna funguje na Fakultě strojní a v republice je jediným místem, kde se mohou studenti v této exkluzivní restaurátorská disciplíně zdokonalovat. Vzdělávají se tak zde budoucí odborníci v oblasti nakládání s technickým kulturním dědictvím, které je pro náš kraj velmi důležité,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák s tím, že právě postupy restaurování Jawy 350sv jsou tématem diplomové práce jednoho ze studentů, kteří se na obnově historického stroje podíleli.