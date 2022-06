Podívejte se: Tyto stavby mají změnit tvář Opavy. Už jste hlasovali?

/PŘEHLED NÁVRHŮ, ANKETA/ Každoročně mohou obyvatelé slezské metropole vybírat své favority z projektů, přihlášených do participativního rozpočtu. Také letos se sešla zajímavá sestava nápadů, jak oživit a změnit veřejný prostor ve městě. Které projekty z jedenácti přihlášených si podle vás zaslouží vyhrát? Hlasovat lze do 15. června do 12 hodin prostřednictvím webu www.opava-city.cz. Anketu ale spustil také Deník. Chcete, aby v Opavě vyrostl Stonehenge, pod Ptačím vrchem znovu zurčel alpský potok, anebo aby si lidé mohli zahrát pétanque na novém hřišti…?