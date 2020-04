Opava, Dolní náměstí, středa, devátá hodina ranní. Na místě to žije a doslova se to zde hemží nedočkavci, kteří využili první příležitost nakoupit si letos na farmářských trzích.

Při jejich otevírání zde každoročně dorazí mnoho lidí. Jenže letos jich bylo ještě podstatně více, ráno možná i sto, dvě stě. Téměř s jistotou za to může situace kolem koronaviru a postupné povolování vládních opatření. Právě farmářské trhy totiž byly od tohoto pondělí spolu s několika dalšími „vyvolenými“ v jakési první vlně.

A tak není divu, že lidé po více než měsíci nejistoty vzali košíky, tašky a vyrazili do akce. „Přišla jsem pro sazenice salátu a taky rajčat. Určitě se podívám i po nějakých bylinkách, loni jsme na zahradě zasadili libeček a mátu, ale mám dojem, že možná zmrzly, protože ještě nevylézají ven z hlíny. Tak si je pro jistotu koupím a nasadím ještě jednou a k nim asi i něco dalšího. Rozmarýn nebo tak,“ nechala se slyšet postarší zákaznice, která se představila jako Vlaďka.

Stop ochutnávkám

Zvláště u stánků s bylinkami, květinami, rostlinami či sazenicemi, byla koncentrace osob největší. Jinak byl sortiment obdobný jako v minulých letech. Zakoupit si lidé mohli třeba i domácí chléb, koláče, kremrole, sýry, uzeniny nebo kávu. Avšak konzumace jídla a pití přímo na místě byla zakázána.

„Koupila jsem si kilový domácí chléb, je výborný. Ještě chci nějakou rostlinu v závěsném květináči, už jsem viděla, že je prodávají, tak si asi vyberu. Určitě je dobře, že se farmářské trhy můžou konat. Rozhodně vidím větší riziko v otevřených hobbymarketech, kde jsou lidé namačkaní pod střechou. Tady jsou na čerstvém vzduchu. Už bylo na čase, že to vláda umožnila,“ řekla naší redakci Eva Otipková, která na náměstí vyrazila i se svou malou dcerou.

Rozestup dva metry? Takřka nemožné

Ale středeční premiéra nebyla výjimečná jen co do počtu zákazníků. Vůbec poprvé zde totiž museli příchozí dodržovat přísnější hygienická opatření a jak to vypadá, ještě nějakou dobu s nimi i na jarmarku budou muset žít.

Na místě proto nechyběli ani strážníci městské policie, kteří na průběh trhu dohlíželi. U všech stánků, které od sebe byly i více vzdáleny, byla k dispozici dezinfekce a rukavice, ty měl koneckonců nasazen každý prodávající. To už se však nedá říci o nakupujících, kteří je většinou postrádali. Na stáncích také visela upozornění, že lidé mají dodržovat nejméně dvoumetrový rozestup. Jenže to zkrátka nebylo dost dobře možné, byť se o to někteří zákazníci snažili. Všichni účastníci trhu měli pochopitelně nasazeny roušky.

Někteří prodejci sazenic napříč Českou republikou se v minulých dnech nechali slyšet, že pozdější začátek farmářských trhů pro ně znamenal likvidaci části předpěstované zeleniny, protože uhnívala a jednoduše ji neměl kdo kupovat. V Opavě to zas až takový problém nebyl, protože oficiálně tady měly trhy začít „až“ 17. dubna, takže ty první středeční byly jen se šestidenním zpožděním.

„Vyhazovat jsme nemuseli vůbec nic, měli jsme toho dokonce ještě dvakrát tolik a ještě nám pochybělo. Protože lidé se naučili jezdit si pro sazenice přímo k nám do zahradnictví. Využili jsme toho, že jsme měli internetový obchod a dali jsme všechno na stránky. Takže lidé si mohli co chtěli objednat, my jsme jim to před brankou u nás vydali a hotovo, bez problémů,“ uvedl například Jan Weiss jehož stánek Zahradnictví Weiss ve středu na Dolním náměstí rovněž nechyběl.

A protože i u něj lidé některé zboží rychle vykoupili, posílal dopoledne na trhy zásobovací auto, které chybějící artikly v mžiku přivezlo. Dezinfekci i ochranné pomůcky měli své vlastní. „Od příštího týdne by už měla fungovat i možnost bezkontaktní platby kartou, nyní s tím máme menší technické obtíže,“ doplnil Jan Weiss.

Závěrem ještě dodejme, že farmářské trhy se na opavském Dolním náměstí konají třikrát týdně, vždy ve středu, pátek a sobotu s výjimkou státních svátků, a to až do 7. listopadu.

Jarmark začíná pokaždé o půl sedmé ráno.