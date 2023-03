„Zavřeno od 1. září 2022.“ Už přes půl roku je Dům kultury města Ostravy (DKMO) nepřístupen veřejnosti kvůli rekonstrukci a stavbě nového koncertního sálu. Prostor pro koncerty, divadelní nebo filmová představení, fitness centrum nebo čajovna ukončily svou činnost a v DKMO je pusto a prázdno. Ne každý ale ví, že kulturní památka, která vznikla podle návrhu českého architekta Jaroslava Fragnera, skrývá tajemství.

Reportáž z podzemních krytů v DKMO, 21. března 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

Pod Bílou lodí (přezdívka Domu kultury, pozn. red.) uprostřed Ostravy jsou schované podzemní kryty civilní obrany. Ty mohly sloužit jako útočiště při válce. Ta však naštěstí nepřišla.

Účel nebyl naplněn

Každý z krytů vlastní zásobárnu vody a ručně poháněnou vzduchotechniku. „Kryty byly povinnou součástí veřejných staveb, proto se musely zahrnout do projektu. Architektonická soutěž začala v roce 1954 a stavba prvního a druhého podzemního podlaží začala v roce 1956,“ řekl památkář a historik architektury Martin Strakoš.

Kryty však nikdy nesloužily k účelům, pro které byly postaveny. V roce 2005 byly vyřazeny z evidence Hasičských záchranných stanic a poté se z nich staly obyčejné sklepy. Pavučinami zakryté místnosti nahánějící hrůzu se následně začaly využívat spíše jako sklady pro provoz DKMO.

Pokud by přeci jen v době jejich funkčnosti přišla válka nebo jiná událost, která by zahnala Ostravany do podzemí, malé místnosti by celou kapacitu budovy nezvládly. „Kapacita kulturního domu byla 3400 lidí v jeden okamžik. Kryty jsou poměrně malé, a proto by se tady všichni návštěvníci nevešli,“ vysvětlil památkář.

Osm krytů, jeden zatopený

Podzemní kryty kulturního domu budou mít využití i v budoucnosti. „Kryty už mají nějakou dobu status obyčejných sklepů a v projektu stavby nového koncertního sálu se s nimi samozřejmě pracuje. Některé budou rozšířeny, nebo použité jako zázemí, například pro provoz gastronomie,“ vysvětlila mluvčí DKMO Michaela Dvořáková.

Jeden z osmi krytů je trvale zatopen, proto se bude při rekonstrukci stavby provádět i sanace. Samotná rekonstrukce a stavba koncertního sálu je podle Dvořákové nyní v procesu přípravy zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele hlavní části projektu. „Předpokládaný termín zahájení veřejné zakázky je v druhé polovině letošního roku,“ dodala mluvčí.