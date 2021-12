Je mu jednatřicet a o výškové i řadové domy na sídlištích (nejen na ostravském Jihu) se zajímá přes dvacet let.

„Dětství pro mne představovaly mrakodrapy. Dnes se na celé prostranství okolo rondlu v Horní ulici dívám jako na jednu velkou výkladní skříň paneláků ze šedesátých až osmdesátých let minulého století,“ popisuje Marian Lipták.

„Těžko je počítat. Jsou domy jen s jedním vchodem a pak monstra – hokejky – se čtrnácti vchody. Beru je jako jeden celek,“ podotýká nadšenec. Jednotlivé druhy panelových domů v Hrabůvce zná tak dobře, že svého času v periodiku obvodu Ostrava-Jih vycházel i obsáhlý seriál s jeho články na dané téma. Možná ho časem vydá knižně?

„Nejstarší jsou okolo ulic U Nové školy a Dvouletky," popisuje typy G57 (podle města Gottwaldov a roku 1957). Nejkřehčí paneláky, z rané fáze, ještě s cihlovými základy sklepů či přízemí, pěti patry a bez výtahů.

„Nejstarší jsou okolo ulic U Nové školy a Dvouletky,“ popisuje typy G57 (podle města Gottwaldov a roku 1957). Nejkřehčí paneláky, z rané fáze, ještě s cihlovými základy sklepů či přízemí, pěti patry a bez výtahů. Část jednoho takového je stále prázdná po únorovém výbuchu varny drog v prostředním vchodu v Provaznické ulici 609 - vše k tématu zde).

„Hokejky, dlouhé lomené paneláky, sklepy v sedmém nadzemním podlaží propojené mezi třemi vchody, to kvůli možnosti evakuace,“ říká Marian k jinému typu G-OS. Prý specialitě do hornických měst do poddolovaného území. To právě Hrabůvka až tak není, avšak k dřívější vyšší hladině spodní vody – pozůstatku rybníků – se hodí.

„B12, u nich prozatím netuším, co to pojmenování znamená,“ tvrdí panelákový expert o domech ve Stadické či Oráčově ulici (ty mají nezvykle předsazené schodiště, stojí jen v Hrabůvce a Bohumíně). U nejdelší lomené ostravské hokejky v Cholevově ulici zmiňuje jak nápaditou architekturu, tak původní zděná jádra a komůrky u bytů.

Marian Lipták, panelákový expert.Zdroj: ÚMOb Ostrava - Jih

A dále – ty malému Marianovi připomínající mrakodrapy jsou čtyři VM-OS u polikliniky s 99 až 100 byty, nyní už však bez vyhlídkové terasy s místy k opalování na střeše. T06B-BTS stojící u Edisonu naopak svého času trápí problémy s lokáním materiálem strusko-pemzo-betonem, situaci řeší jejich dodatečné zpevnění injektáží.

„Nejmladším typem je kostka U Haldy, jediná v Hrabůvce, ostatní jsou v Ostravě na Dubině a Pískových dolech,“ konstatuje Marian k paneláku OP-1.11. Vznikají na sklonku socialismu a představují tehdy „luxusní rezidence“, skoro každé patro má jinou dispozici. A odborník míní, že právě to byl směr, jímž se paneláky měly vydat.