Používání mobilních telefonů a neoprávněná jízda v jízdních pruzích. Těmto i dalším nešvarům se chtějí v letošním roce prioritně věnovat moravskoslezští dopravní policisté.

Policisté zvýrazní kontroly. | Foto: Lukáš Kaboň

Důvodem je enormní nárůst zmíněných přestupků. Vloni ochránci zákona v Moravskoslezském kraji přistihli bezmála devatenáct tisíc telefonujících řidičů, což je o přibližně dvanáct tisíc více než v roce 2018. Co se týká neoprávněné jízdy v jízdních pruzích, zde policisté odhalili přes deset tisíc přestupků. To je o devět tisíc více než v roce 2018. Na páteční tiskové besedě věnované loňské dopravní nehodovosti v moravskoslezském regionu to uvedl Petr Štencel z krajské dopravní policie.