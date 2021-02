Za zapáskováním jednoho jízdního směru před tamním bytovým domem stojí zranění člověka. Podle všeho nikoliv v důsledku dopravní nehody, ale údajně vlastním zapříčiněním. Svědci hovoří o pokusu o sebevraždu skokem z okna.

„Došlo ke zranění jedné osoby, prověřovali jsme příčiny a nyní informace shromažďujeme. Spekulace nyní nebudeme komentovat,“ uvedla na dotaz Deníku policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Na místě byly dvě posádky zdravotnické záchranné pomoci. Žena, jejíž totožnost záchranáři během zásahu neznali, byla nalezena na zemi v bezvědomí, bezdeší a se selháním krevního oběhu. Nepřímou srdeční masáž postižené prováděli přítomní policisté. Prvotní lékařské vyšetření odhalilo poranění hlavy a mozku, hrudníku a břicha.

Týmy ZZS provedly zajištění dýchacích cest, vstupu do kostní dřeně pro podávání léků, a ve snaze o záchranu pokračovaly rozšířenou resuscitací. Následně pacientku transportovaly do ostravské Fakultní nemocnice, a to za kontinuálně probíhající resuscitace. Do péče lékařů urgentního příjmu byla předána ve stavu selhání všech základních životních funkcí.