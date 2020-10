Turnaje, který se v září konal v Prostějově, se mohli zúčastnit policisté a občanští zaměstnanci Policie ČR a Ministerstva vnitra ČR.

První místa obsadili Daniel Dittrich v kategorii nad 95 kilogramů, Bohumil Kaláb v kategorii do 86 kilogramů a Jan Mužik v kategorii do 81 kilogramů. Martin Gren v kategorii do 75 kilogramů obsadil třetí příčku.

„Všichni čtyři zástupci našeho krajského ředitelství, kteří stanuli na stupních vítězů, se jednoznačně shodli na několika věcech. Sport je jejich velký koníček a všichni tak dělí volný čas mezi něj a rodiny, které je plně podporují. Další výhodou je, že policistům vychází v práci vstříc kolegové a nadřízení. Nehovoříme však o nějakých nestandardních či mimořádných úlevách, ale o ochotě domluvit se a přizpůsobit služby,“ uvedla Soňa Štětínská z moravskoslezské policie.

Snímky z letošního policejního republikového šampionátu v boxu v Prostějově si můžete prohlédnout zde:

Medailonky úspěšných policistů:

Pprap. Daniel Dittrich, 1. místo v kategorii nad 95 kilogramů

Zdroj: Archiv Policie ČRU policie pracuje čtvrtým rokem. První rok služby strávil na ostravském obvodním oddělení a aktuálně je zařazen na oddělení hlídkové služby Městského ředitelství policie Ostrava. K boxu, kterému se věnuje již zhruba 14 let, si v podstatě „odskočil“ a vnímá ho jako přípravu pro svou mateřskou disciplínu, MMA. Fušuje také do jiu-jitsu.

Na policejním mistrovství, které bylo podle něj velmi dobře zorganizované, postoupil do užšího finále, kde ho čekal první těžký zápas. Zvítězil. Finálový souboj pak skončil v jeho prospěch už po 20 vteřinách, zraněním soupeře.

Z předchozích úspěchů tohoto amatérského mistra republiky v boxu lze zmínit zápas o titul ve dvou nejúspěšnějších organizacích MMA. Kolegu, který vzhlíží k Stevenovi Seagalovi, vede jeho trenér, bývalý velký sportovec. „Zápasy jsou náročné a tréninky rovněž. Když je možnost, trénuji denně i dvoufázově,“ konstatuje Daniel Dittrich.

Prap. Bohumil Kaláb, 1. místo v kategorii do 86 kilogramů

Policista zařazený na zásahové jednotce krajského ředitelství začal sportovat ve třinácti letech. Začínal boxem a postupem času přidával další disciplíny. A co je důležité, stále se zlepšoval.

V letech 2010 – 2012 byl členem reprezentace v kickboxu, přičemž v roce 2010 se stal v této disciplíně mistrem republiky. Věnuje se ale stále vícero sportům, posledních asi tak pět let MMA. Trénuje jak sám sebe, tak i další zájemce.

„Na tréninku neodpustím nic sobě, ani svěřencům," říká Bohumil Kaláb. Moc dobře totiž ví, že bez kvalitní přípravy není možné dobře fungovat, mít ze sportu dobrý pocit a navíc i dosáhnout nějaké té vysněné mety.

Pprap. Jan Mužik, 1. místo v kategorii do 81 kilogramů

Zdroj: Archiv Policie ČR

Kolega sloužící pátým rokem se rozhodl pro službu u speciální pořádkové jednotky krajského ředitelství, kam přešel z obvodního oddělení. Boxu se začal věnovat již před 13 lety. Mezi úspěchy lze zařadit určitě rok 2017, kdy se stal mistrem České republiky v boxu. Aktuálně je v této disciplíně vícemistrem a je několikanásobný mistr extraligy.

S hrdostí vzpomíná na minulý rok. „Reprezentoval jsem v Minsku Českou republiku jako člen českého týmu na Evropských hrách, kterých se účastnili také mistři Evropy ve vícero sportovních disciplínách,“ říká Jan Mužik.

Určitě máme všichni v paměti i účast olympijského vítěze z Ria Lukáše Krpálka, který zde bohužel prohrál souboj o bronz. Každopádně, konkurence na hrách někdy srovnávaných s olympiádou byla velká. Disciplínou našeho kolegy byl na těchto hrách (určitě ne překvapivě) box. Mezi 32 soupeři se vůbec neztratil, obsadil krásné 9. místo. Svou klubovou mateřskou základnu má v Ostravě.

Pprap. Martin Gren, 3. místo v kategorii do 75 kilogramů

Zdroj: Archiv Policie ČRRovněž tento policista sloužící šest let je příslušníkem moravskoslezské speciální pořádkové jednotky. Připravuje se pod vedení svého trenéra v Ostravě.

Na otázku zda má nějaký vzor odpovídá: „Určitě. Jde o Fedora Emelianěnka,“ říká bez váhání (Emelianěnko je zápasník MMA - pozn. red.).

V jeho rodině všichni tíhnou ke sportu, jsou prostě zápasníci. Martin Gren začal se sportem už ve čtyřech letech, konkrétně s judem. „Odskakuje“ si také k MMA a okrajově boxuje.

Na kontě má nejeden sportovní úspěch, byl například mistr republiky v judu v sezóně 2001 – 2002 nebo obsadil 6. místo na Mistrovství světa v Mongolsku v MMA v kategorii do 75 kilogramů.