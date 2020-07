"Před sedmnáctou hodinou byl operátorům záchranné služby nahlášen zásah člověka bleskem, a to v terénu Beskyd, v lokalitě Staré Hamry. Na místo neprodleně vzlétl vrtulník, vyjela posádka RZP z Frýdlantu nad Ostravicí a záchranáři požádali o spolupráci horskou službu," uvedl k události mluvčí Záchranné zdravotnické služby (ZZS) Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.

Jak dále uvedl, jednalo se o dva členy policejní hlídky, které při výkonu služby zasáhl blesk. Jeden z nich, čtyřiatřicetiletý muž, byl energií blesku odhozen a pravděpodobně ztratil na nějakou dobu vědomí. Později však dokázal začít poskytovat první pomoc svému kolegovi. O rok starší muž byl po události v bezvědomí, patrně u něj došlo také k selhání krevního oběhu.

"Vrtulníku LZS se podařilo přistát na místě události, i když počasí v oblasti bylo stále bouřkové. Pacient byl dále v bezvědomí, ale s pravidelnou srdeční akcí. Jeho stav však zůstával život ohrožující. Zasahující lékař u něj při vyšetření zjistil popáleniny v oblasti trupu, horní i dolní končetiny," popsal dále Humpl s tím, že náročné ošetření zraněného musela posádka vrtulníku zvládnout ve velmi krátkém čase.

"Bouřková aktivita v okolí totiž zesílila a v případě prodlevy hrozila nemožnost startu vrtulníku. Ohrožen by tak byl rychlý transport postiženého do nemocnice. Leteckým záchranářům se však podařilo přepravit jej a předat do další péče urgentního příjmu FN Ostrava. Druhý z mužů jevil lehčí známky zasažení bleskem. Po nezbytném vyšetření a ošetření na místě zásahu jej pozemní posádka ZZS transportovala do frýdecko-místecké nemocnice, kde byl předán na oddělení centrálního příjmu," doplnil mluvčí ZZS.