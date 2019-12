Obrovské fiasko pro celý region. Na severu Moravy a ve Slezsku je dlouhodobě nejhorší ovzduší v zemi a jedno z nejhorších v Evropě. V Praze to ale nikomu nevadí. Ministerstvo životního prostředí (MŽP), sídlící v hlavním městě, vydalo začátkem prosince souhlas k rozšíření spalovny nebezpečného odpadu v Ostravě-Mariánských Horách. Vyplývá to ze stanoviska na internetových stránkách MŽP, proti kterému se nelze odvolat. Proti rozšíření spalovny se přitom už dříve důrazně vyslovili město Ostrava, Moravskoslezský kraj i obyvatelé Ostravy.

Proč ministerstvo povolilo rozšíření spalovny? K nalezení této odpovědi je podle Petra Kajnara (ČSSD) potřeba vrátit se do minulosti – do epochy, kdy skončila jeho „vláda“ nad Ostravou.

„Podle ústavy mají občané právo na zdravé životní prostředí a tedy na čistý vzduch. Protože na Ostravsku byly trvale překračovány limity znečištění, podali jsme po letech bezvýsledného jednání s vládou a zralé úvaze žalobu na Českou republiku,“ připomněl Kajnar známý krok z jeho funkčního období v primátorském křesle s tím, že podobné žaloby v Evropské unii byly vítězné a vlády se musely postarat o nápravu.

„Nápravná opatření jsou totiž pouze v silách vlády, ať se jedná o peníze, zákony či tlak na Polsko. Uvolnění peněz na kotlíkové dotace bylo také výsledkem tohoto tlaku. V každém případě ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS) dával najevo, že by bylo dobré žalobu stáhnout. Loajálně mu vyhověla až radnice pod praporem ANO. Rozšíření spalovny je toho výsledkem,“ tvrdí Kajnar, který se po letech vrátil do politiky a sociální demokraty povede jako lídr do krajských voleb v novém roce.

VOLEJTE PREMIÉRA!

Rozšíření spalovny je podle něj také jasným výsledkem nezájmu MŽP o situaci v Ostravě. „Jsem zvědavý, zdali se podaří rozhodnutí zvrátit. Možná ano, když primátor za ANO má na pana Babiše telefon, jak jsme byli informováni na billboardech. Předpokládám, že telefon na premiéra má i pan hejtman,“ popíchnul své politické protějšky Kajnar a připomněl nedávnou politickou kampaň hnutí ANO.

Na to, jak zvrátit rozhodnutí ministerstva, má „kajnarovský“ recept. „Protože Ostrava patří k nejvíce znečištěným místům v republice, podal bych žalobu na MŽP. Pod tímto tlakem by ministerstvo jednalo daleko opatrněji, nemluvě o změně přístupu po vyhraném soudním sporu. Škoda, že město před pěti lety stáhlo ocas mezi nohy, mohli jsme být dále,“ soudí politik a řeč zavádí také na téma moderních technologií, kterými má rozšířená spalovna disponovat.

PŘÍLIŠ MNOHO ZDROJŮ

„Je jasné, že technologie dnešních spaloven dokážou vyčistit spaliny až k nule. Ale je taky jasné, že technologie jsou nedokonalé a selhávají. Znečišťujících zdrojů nenulových emisí a rizik je však v okolí Mariánských Hor, Fifejd a centra Ostravy příliš. Koksovna, která smrdí i bez havárie, chemické závody Borsodchem, pracující s benzenem a vyrábějící jedovatý anilin, otevřené laguny Ostramo,“ vyjmenovává Kajnar, podle něhož je zvyšování zátěže obyvatel města zplodinami nezodpovědné a nebezpečné.