„Nebudeme se k tomu vyjadřovat, nezlobte se,“ říká redaktorovi Deníku skupinka žen, která krátce po mši zamyká a opouští dětmarovický kostel. Míří k faře, kde v tu chvíli náhodně stojí i samotný polskou policií vyšetřovaný kněz u vozu naloženého knihami. Podle serveru idnes.cz by měl brzy odcestovat na čtrnáctidenní cestu do Afriky. Na dotazy Deníku ale Marcel Puvák oficiálně odpovídat nechce.

„Vše nyní šetří polská policie, já s ní spolupracuji, zrovna včera jsem byl na dalším výslechu a počkejme si na výsledky vyšetřování, myslím, že budou dost jiné, než to, co se prezentuje,“ říká.

„Je strašné, co se stalo, ale stejně strašná jsou v tuto chvíli i média, která se do případu hned vrhla a musí vše rozmazávat,“ odpovídá pak redaktorovi Deníku jiná žena oslovená v okolí kostela.

„Mně to nepřekvapuje, není to první skandál tohoto druhu v církvi a nechává mne to chladným. Myslím, že to prožívají především sami věřící, mezi které já nepatřím, se samotným farářem jsem se nikdy nějak blíže neznal,“ podotýká pak další oslovený muž v Dětmarovicích.

Jak již Deník informoval, římskokatolický farář Marcel Puvák z Dětmarovic, který spravoval i farnost v nedaleké Doubravě, podle všeho uvízl v polské síti na pedofily. K úmyslu mít sex s mužem se sám přiznal a posléze i rezignoval na všechny své duchovní funkce. Skončilo také jeho účinkování v křesťanské televizi Noe. Kněz však odmítá, jak uvádějí polské zdroje, že by se mělo jednat o pedofilii.

Informace se objevila o víkendu na polských serverech, brzy se jí začali zabývat také biskupové z Diecéze ostravsko-opavské. Vše se mělo odehrát v hotelu v polských Katovicích. Místo muže, s nímž se měl Puvák zkontaktovat (podle polských informací mělo jít o mladého muže na vozíku) však na místo dorazila volavka a poté policie.

Tu měl podle dostupných informací upozornit polský podnikatel a politický aktivista Zbigniew Stonoga, který polské sítě pedofilů dlouhodobě sleduje. Na svém webu zbigniewstonoga.pl následně zveřejnil videonahrávku z hotelového setkání.