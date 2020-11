Polská vláda sice podobně jako Česká republika zakázala prodej ve velkých obchodních centrech, kde mají výjimku ale prodejny potravin, drogérie a lékárny. Otevřené ale zůstaly obchody s prodejní plochou menší než 100 metrů čtverečních.

Například v Těšíně tak jsou otevřené obchody s botami či oblečení. V rámci hygienických opatření ale do prodejny může pouze jeden člověk na 10 metrů čtverečních. Na rozdíl od České republiky jsou v Polsku otevřené i velké hobby markety, jako například Castorama.

Na výlet ne daleko

„Chvíli jsme uvažovali, že vyrazíme i s dětmi do Polských Tater. Jenže pak se zavřely obchody a restaurace a také hotely pro turisty, takže z toho sešlo. Možná, že zajdeme nějak na výlet do Wisly, ale jídlo si vezmeme s sebou a musíme být zpět do 12 hodin od překročení hranice, abychom nemuseli podstupovat kovidové testy,“ řekl nadšený turista Andrzej Widenka.

Kvůli už týden platným omezením si lidé nezajdou na oběd či večeři, jelikož restaurace a bary jsou v Polsku uzavřené a některé prodávají pouze přes okénko. U fastfoodů nejen u dálnice se v těchto dnech proto tvoří dlouhé fronty aut s hladovými posádkami.

Namátkové kontroly na hranicích, sledují i vaše mobily

Jak už bylo řečeno, podle aktuálního nařízení českého ministerstva zahraničí mohou od tohoto pondělí Češi do Polska na dobu 12 hodin. „Na takové případy se povinnost testu nevztahuje,“ sdělila mluvčí ministerstva zahraničí ČR Zuzana Štíchová a připomněla, že v české republice stále platí vládní nařízení o omezení pohybu obyvatel pouze na nezbytné cesty.

V případě pobytu v Polsku déle než 12 hodin, mají lidé po návratu do Česka povinnost kontaktovat elektronicky hygienickou stanici. Podle polské konzulky v Ostravě Izabelly Wołłejko-Chwastowicz provádí česká policie namátkové kontroly na dálnicích a silnicích u hranic.

„Takže cestu přes hranici doporučuji zvážit, aby lidé neměli kvůli nákupům problémy,“ říká generální konzulka.

Porušovat nařízení se nemusí vyplatit. O pohybu lidí, resp. jejich mobilních telefonů mají přehled minimálně mobilní operátoři.