Apoštolský administrátor Martin David z ostravsko-opavského biskupství byl tím, kdo sloužil slavnostní bohoslužbu a vysvětil dřevěný kostel Božího těla v Třinci-Gutech. Jak přiznává, bylo to poprvé v jeho kněžské službě, kdy se mu dostalo takového pocty.

Biskup Martin David (uprostřed). | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Je to pro mě silný okamžik, protože to je skutečně poprvé, co se mi dostalo této milé povinnosti a velké cti. Musel jsem se na to připravit a projít si celý obřad, abych na nic nezapomněl. Prožívám dnešní den velice intenzivně. Je to velký den pro město, věřící i mě osobně,“ řekl novinářům Martin David.