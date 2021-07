„Situace je na hranici krize,“ hodnotila provoz před osmou hodinou starostka Přáslavic Jitka Ivanová.

„Právě jsem dotelefonovala s dopravním inspektorátem, koordinujeme to i s obvodním oddělením ve Velké Bystřici. Budeme se snažit zlepšit průjezd křižovatkou směrem na Mrsklesy, kam není možné odbočit. Před osmou tam byla čekací doba dvacet minut. Je potřeba to řídit,“ popisovala starostka obce na objízdné trase.

Kolona se sice na paralelní cestě tvoří, ale auta podle místních jedou. Nestojí často a pokud, tak je krátce.

„Pokud se provoz v jednom směru zastaví, tak na minutu, dvě. Jede to. Co odjela ranní špička, je to o něco lepší,“ potvrdil provozní restaurace U Matýska v Daskabátě Milan Smékal.

Ve vyhlášené „zájezdní“ hospodě nečekají větší tržby poté, co se provoz mezi Lipníkem nad Bečvou a Olomoucí vrátil do starých kolejí - před otevření dálnice D35. „Pár lidí se včera zastavilo. Každý ale hledí být pryč z objížďky a rychle pokračovat dál v cestě,“ pousmál se hostinský z oblíbeného podniku.

Podle serveru dopravniinfo.cz bylo zdržení hlavně při nájezdu na objízdnou trasu, mezi Dolním Újezdem a Velkým Újezdem ve směru z Ostravy na Olomouc a v opačném směru u Přáslavic. Ve směru na Olomouc bylo před devátou hodinou zdržení i půl hodiny.