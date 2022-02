„Kuba byl skromný a chytrý kluk, jenž měl ve své rodině ohromné zázemí a podporu. Moc brzy odešel kluk, z jehož čišelo ohromné odhodlání a nebál se na sobě dřít. Čest jeho památce a upřímnou soustrast celé rodině,“ řekla česká motocyklová legenda Jakub Smrž.

Zdrcený Smrž o smrti Gureckého: Odešel moc brzy, nebál se na sobě dřít

„Je mi to strašně líto. Byl to obrovský talent. Nechci říct, že byl napůl ve světovém šampionátu motocyklů, ale měl tam našlápnuto. Hodně jsem se těšil na to, jak budu sledovat jeho počínání v Red Bull Rookies Cupu,“ smutnil také bývalý elitní český pilot z MotoGP Karel Abraham.

Teprve šestnáctiletý Gurecký byl hlavní nadějí stáje Masarykova okruhu.

„Tento svět opustil výjimečný mladý člověk, závodník, naděje motocyklového sportu a člen Brno Circuit Junior Racing Teamu. Kuba zemřel na následky zranění, které utrpěl při tréninku. Celý kolektiv Automotodromu Brno, členové akademie a kolegové z týmu vyjadřují hlubokou upřímnou soustrast rodině,“ uvedl mluvčí okruhu Petr Boháč.

Zemřel největší motocyklový talent Jakub Gurecký ze Zlína

Mladý motocyklový závodník loni ovládl Northern Talent Cupu a jako sedmý Čech v historii se kvalifikoval do letošního ročníku prestižní série pro nadějné jezdce Red Bull Rookies Cup. Předtím se to povedlo Lukáši Šemberovi (2007), Jakubu Kornfeilovi (2008-2009), Tomáši Vavroušovi (2010-2011), Karlu Hanikovi (2012-2013), Martinu Gbelcovi (2014-2015) a Filipu Salačovi (2016-2018). Student zlínského gymnázia byl tak považován ze současný největší talent v tuzemsku.

Jakub Gurecký byl také několikanásobným českým šampionem Minimotocupu, českým mistrem v závodech na minibiku, dvojnásobným vítězem německého mistrovství ADAC či vicemistrem Evropy v kategorii Honda NSF 100.

Pro Jakuba Gureckého vytvořili na Gymnáziu Zlín pietní místo