Pošta Partner je plnohodnotná alternativa pošty. Jen služby neposkytuje přímo Česká pošta, ale její smluvní partner. V Moravskoslezském kraji stále přibývají další pobočky. Třeba v Razové, Lichnově, Brumovicích nebo v Dolní Lomné nabízí poštovní služby obecní úřad. Jinde to může být večerka se smíšeným zbožím. Například Charita Hrabyně se v květnu 2017 ujala poštovních služeb v pětitisícové Polance nad Odrou.

Za přepážkou se střídají tři zdravotně postižení zaměstnanci na zkrácené úvazky. Zároveň zde funguje charitní obchůdek s výrobky chráněné dílny. Charita zde obslouží přes 130 lidí za den. Od letošního února je Partner České pošty i v Bělé pod Pradědem. Je to obchůdek Anny Vencálkové v areálu zemědělského družstva.

„Obchod máme otevřený i v neděli a když už tu jsme, rozhodli jsme se lidem poskytnout i poštu,“ objasnil syn Anny Vencálkové Jan, který je za pobočku Pošty Partner v Bělé pod Pradědem odpovědný. Řada lidí v Jeseníkách dojíždí za prací mimo region a domů se vrací právě na víkendy.

„V neděli máme otevřeno hodinu. Je to služba pro lidi, kteří to v týdnu nestihnou,“ poznamenal Jan Vencálek. Česká pošta nabízela zřízení partnerské pobočky více podnikatelům v obci. Vencálkovi nezakrývají, že jedním z motivů, proč na nabídku kývli, byla i příležitost nalákat do svého obchůdku víc potenciálních zákazníků. Ještě v lednu v Bělé pod Pradědem fungovala klasická pobočka pošty.

„Troufnu si říct, že k nám chodí třikrát více lidí, než na bývalou pobočku. Když je silný den, máme i sto transakcí,“ dodal Jan Vencálek. Liší se vůbec v něčem partnerská pošta od klasické? „Nemůžeme dělat jen ověřování podpisů, protože na to nemáme školení,“ uzavřel Jan Vencálek.

Pošta Partner Pošta Partner poskytuje všechny základní služby jako příjem a výdej listovních a balíkových zásilek, příjem a výplatu poštovních poukázek, vybrané bankovní služby, výplatu důchodů, SIPO, prodej poštovních cenin a zboží, prodej kolků, známek a služby, jako například dobíjení předplacených SIM karet, prodej losů i okamžitých loterií, prodej dálničních kupónů i tisku.