Opravy začnou podle klimatických podmínek v posledním květnovém týdnu. Podle smlouvy by měly opravy skončit v říjnu. V tomto období bude mezi Hvězdou a Ovčárnou silnici možné využívat jen omezeně. Problémy začnou také zaměstnancům, kteří denně dojíždí do oblasti pod Pradědem za prací. Horské hotely a restaurace pocítí problém se zásobováním.

„Opravu tohoto čtyřsetmetrového úseku plánoval kraj se Správou silnic skoro 15 let. Na této komunikaci je několik míst, které jsou doslova v havarijním stavu. Hrozily zde sesuvy, které by mohly ohrozit bezpečnost výletníků, způsobit nehodu nebo výrazně zkomplikovat provoz. Rekonstrukci se zkrátka nelze vyhnout.

Opravy jsou zde navíc možné jen v letním období. Silnice je ve vyšší poloze horské oblasti a případné sněžení by znemožnilo nebo velmi zpomalilo práce,“ vysvětlil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu Radek Podstawka a dodal, že největší část prací bude na opěrných zdech, které silnici drží bezpečně v terénu a jsou důležité pro její stabilitu.

Na silnici se bude pracovat v přesných časových intervalech podle denního plánu, který vzešel také z jednání s podnikateli v okolí. Průjezd bude možný od sedmé hodiny ranní do 10.20, kdy na silnici vjedou pracovní stroje. Komunikace bude kvůli pracím uzavřená až do 15.20.

Od té chvíle až do půl osmé večer bude silnice opět průjezdná pro autobusy i auta. Toto omezení bude platit jen ve všedních dnech. O víkendech bude průjezd volný bez uzavírky.

Jediný přístup na Praděd

„I když se bude jediná přístupová cesta na Praděd opravovat, turistický ruch se nezastaví. Všechny služby nahoře budou fungovat, chaty zůstanou otevřené. Hoteliérům a restauratérům, kteří na Pradědu podnikají, jsme chtěli vyjít vstříc. Při přípravách rekonstrukce jsme se snažili práce naplánovat tak, aby se turisté bez problémů dostali nahoru, mohli si užít výlet kolem Pradědu a odpoledne se pak v pohodě dostali zase dolů,“ vysvětlil náměstek hejtmana kraje pro cestovní ruch Jan Krkoška.

Posílí počet autobusů

„V časech, kdy bude cesta mezi Hvězdou a Ovčárnou průjezdná, bude pro výletníky připraveno více autobusů než jindy. Chceme, aby turisté svou oblíbenou lokalitu mohli navštěvovat bez větších potíží. Musí si jen hlídat výlukový jízdní řád a počítat s tím, že je cesta od 10:20 do 15:20 prostě zavřená. Jízdenky si lidé navíc mohou zarezervovat v aplikaci ODISapka. S ohledem na bezpečnost a bezproblémovost přepravy nebude umožněna přeprava kol. Věřím, že to cyklisté pochopí a předem jim děkuji za vstřícnost,“ řekl náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška.

Cyklisté a koloběžkáři budou projíždět staveništěm mezi stroji silničářů: „Cyklisté i lidé na koloběžkách budou přece jen projíždět místy, kde jindy pracuje těžká technika. Rozhodně by všichni měli být opatrní, k čemuž bude ostatně vyzývat také dopravní značení,“ doplnil Krkoška.

Začátek prací určilo počasí a povětrnostní podmínky. Rekonstrukce a s ní uzavírka silnice i výluky autobusů začnou podle klimatických podmínek. Zhotovitelem je společnost Swietelsky stavební, která se zavázala práce provést do 135 dnů od zahájení rekonstrukce.

„Je nám jasné, že oprava silnice způsobí jisté komplikace. Proto jsme celou akci připravovali co nejdůkladněji a hledali jsme s ohledem na výletníky i podnikatele co nejméně bolestivé řešení. Odměnou nám bude krásně opravená a bezpečná silnice, kterou budou moci všichni využívat zhruba od začátku října. Zhotovitel ovšem počítá s tím, že bude ze strany ochránců přírody i Lesů ČR pod drobnohledem,“ dodal náměstek hejtmana Radek Podstawka. Zhotovitel také musí být připraven na to, že v případě potřeby bude muset silnici i během prací uvolnit pro případné výjezdy sanitek a hasičů.