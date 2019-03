Patřila ke stálicím naší rockové i populární hudby a pro svůj nenapodobitelný sytý hlas i pro temperamentní a vitální vystupování na koncertech patřila k nejoblíbenějším zpěvačkám v regionu. Během své kariéry vydala třináct desek. Největší hit (Jednoho dne se vrátíš) nazpívala v roce 1976 na hudbu Ennia Morriconeho z filmového westernu Tenkrát na Západě.

Věra Špinarová - Jednoho dne se vrátíš:

„To byl velký dramaturgický počin Iva Pavlíka. Pamatuji si, že tuto Morriconeho melodii z filmu Tenkrát na Západě vybral právě on, ale byla bez textu. Spolupracoval se Zbyškem Malým, který napsal úžasně nadčasový text, vpravdě básnický, jenž evokuje radost, smutek a další poetické záležitosti. Je zajímavé, že tato písnička byla dlouho natočená, nikdo si ji nevšiml. Až v televizním pořadu Ring volný se mě režisér František Polák zeptal, jestli nemám nějakou pomalou písničku. A když to v televizi zaznělo, jako by se národ zbláznil, stala se píseň velkým hitem, z čehož mám pochopitelně radost," svěřila se v rozhovoru u příležitosti svých pětašedesátin Deníku zpěvačka.

Věra Špinarová po sobě ale zanechala celou řadu dalších krásných písní a hitů, například Meteor lásky, Volej, volej, Music box, Bílá jawa 250, Raketou na Mars nebo Měj mě rád.

Věra a Ostrava

Rodačka z Pohořelic od sedmi let bydlela v Ostravě. „Jsem s Ostravou tak neodmyslitelně spjatá, že vlastně nikoho ani nenapadne, že bych mohla být odjinud," tvrdila zpěvačka. "Do Ostravy jsem se dostala s rodiči v sedmi letech, kdy sem tatínek odešel jako horník za prací… Celý můj další život a hudební kariéra jsou spojeny bezmála výhradně s Ostravou," řekla v minulosti Deníku zpěvačka.

Věra Špinarová zemřela 26. března 2017 po čtyřech dnech v kómatu v pražské motolské nemocnici. Bylo jí 65 let.

Zkolabovala na svém koncertu v čáslavském divadle, kde vystupovala s kapelou svého syna Adam Pavlík Band. Zastavilo se jí srdce a ve velmi vážném zdravotním stavu byla transportována vrtulníkem do nemocnice v pražském Motole - více zde.

O její oblíbenosti svědčil i fakt, že jejího pohřbu se zúčastnilo více než 40 tisíc lidí.

Pohřeb Věry Špinarové v Ostravě:

Svou první píseň s názvem Já před tebou klečím Věra Špinarová nazpívala v patnácti letech. V jedenadvaceti letech jí vyšlo první album s názvem Andromeda u společnosti Panton. Účinkovala postupně s kapelami Flamingo, Majestic a orchestrem Ivo Pavlíka, což byl její první manžel a otec jejího syna Adama. Později sestavila skupinu Speciál. Jejím druhým manželem se stal v roce 1984 bubeník Vítězslav Vávra, s nímž se ale také po čase rozvedla.

Prezident Miloš Zeman zvažoval udělení státního vyznamenání Věře Špinarové in memoriam u příležitosti oslav Dne vzniku samostatného Československa 28. října, ale syn zpěvačky Adam Pavlík ocenění odmítl převzít - více zde.

Pocta, která rozdělila veřejnost

Hodně emocí vyvolává také socha zpěvačky, kterou nechali zhotovit radní Moravské Ostravy. Socha Davida Moješčíka stojí už takřka půl roku v Husově sadu v centru Ostravy, zda tam bude i v budoucnu, ale není jasné.

Socha Věry Špinarové v Ostravě:

Slavnostní odhalení sochy:

Syn Adam Pavlík žádá od samého počátku její odstranění. Podobný názor má podle všeho i nový radní pro architekturu a veřejný prostor Lukáš Jansa (Piráti), který už oslovil tuzemské kapacity v oboru umění a architektury, aby se k další budoucnosti sochy vyjádřili. Zůstane socha nebo bude odstraněna?

„Dostali jsme spoustu názorů, které si protiřečí. Musíme mít jasno. Proto jsme odsunuli termín rozhodnutí na 8. dubna, kdy je na programu další zasedání radních obvodu. Toto je finální termín, kdy padne rozhodnutí a vydáme prohlášení,“ řekl v minulém týdnu Deníku Jansa.

Bílá jawa 250:



Nádhernej den (duet s Václavem Neckářem):