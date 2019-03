Ačkoliv nepochází z umělecky založené rodiny, vždy bylo jejím snem stát se herečkou. Odkud se její vášeň pro tuto profesi vzala? „Většinou si dělám legraci, že ji mám z minulých životů. Od dětství jsem divadlo milovala, brávala mě tam babička a mám na to krásné vzpomínky. Cesta nebyla ale nijak jednoduchá a přímočará. Teprve teď, v mých 31 letech, se začíná všechno úsilí zúročovat,“ řekla naší redakci Dominika Býmová. Na herectví jí nejvíce vadí nutnost konkurzů.

„Tam je člověk zcela obnažený a musí za sebe stále bojovat, dokazovat, že za něco stojí. A když to nevyjde, je těžké to nebrat osobně. Je to náročné,“ zamyslela se. Zároveň ale dodala, že jakmile to vyjde, radost je obrovská a celý proces vedoucí k premiéře si už užívá.

PŮVODNĚ MĚLA HRÁT DÁŠU

V seriálu Most! si zahrála číšnici Romanu, která měla s hospodským Edou, jehož představoval Michal Isteník, mnoho pikantních scén. „Byli jsme oba hodně nervózní, navíc jsme se neznali. Hned první scéna, kterou jsme točili, byla zrovna ta pověstná z kuchyně Severky. Ale stali se z nás skvělí přátelé a natáčení jsme si moc užívali. Vlastně celá ta mostecká parta jsme prima kamarádi, i nadále jsme v kontaktu,“ sdělila. Původně měla hrát Dášu, muže přeoperovaného na ženu. „Na kamerovkách jsme se ale s Honzou Prušinovským (pozn. red. režisér a scenárista) a Martinem Hofmannem (pozn. red. herec, představitel Luďka) shodli, že konstitučně by to nebylo asi úplně uvěřitelné, jsem spíše jemnější typ, tak mi nabídli roli Romany a já ji přijala,“ komentovala herečka.

Momentálně účinkuje ve třech muzikálech v Hudebním divadle Karlín v Praze a nastupuje do seriálu Krejzovi, vysílaném na Primě. Když zrovna nepracuje, věnuje se svým koníčkům. „Někdy jich je tak moc, že občas nestíhám na úkor své pohody. Pokračuji v mé zálibě v módě, která ale má nějakou myšlenku, a tak 21. března představím svou značku White Sage z udržitelných materiálů, jako je konopí, len, biobavlna,“ pochlubila se Deníku.

Pochází sice z Opavy, ale téměř 11 let zde nežije. „Ve dvaceti jsem se odstěhovala do Prahy, abych žila svůj sen,“ uzavřela Dominika Býmová.

MARKÉTA STOŠKOVÁ