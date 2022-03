A například tradiční Ruskou zmrzlinu výrobce Prima přejmenoval na Ukrajinskou zmrzlinu. Už vyrobené etikety bude ve skladu přelepovat podpůrnými vzkazy Ukrajině.V daných souvislostech příliš nepřekvapí, že aktuální téma je to i pro Ostravu, kde se nachází několik desítek ulic, ale i náměstí odkazujících určitými způsoby na Rusko, potažmo Sovětský svaz, či jeho význačné, nikoli nutně politické či vojenské zástupce.

Ruská ulice ve Vítkovicích, Dostojevského ulice v Moravské Ostravě, náměstí Jurije Gagarina a stejnojmenný přilehlý přestupní uzel ve Slezské Ostravě či třeba desítky ulic na sídlišti v Ostravě-Zábřehu přezdívaném dodnes Stalingrad. To jsou některé z nich.Nejednotný hlas lidu„Co mají se současnou válkou společného názvy ulic na našem sídlišti? Bojovali snad ti, po kterých se jmenují, ve jménu Putina?“ reaguje otázkou zdejší obyvatel pan Stanislav.

„To já bych je zrušila hned,“ oponuje o kousek dál, v ulici Asejevova, paní Martina, rázná odmítačka všeho ruského. Zdráhavě přiznává, že netuší, odkud se název její ulic vzal, a nikterak do detailu ji to nezajímá, přivítala by ale jiný. „No rozhodně to rusky zní,“ argumentuje. Tedy nejen pro paní Martinu, Asejev byl sovětský kapitán, který za druhé světové války padl při obraně Stalingradu.

„Měli bychom od takových vazeb dávat ruce pryč?“ ptá se v širším kontextu paní Ludmila. Sama na to nemá jasný názor (a neshodnou se ani další oslovení). Správně podotýká, že by v takovém případě chtělo rozklíčovat, na koho či na co přesně ulice odkazuje.

Vymazat i spisovatele a Gagarina?

Odebírat například názvy oslavující ruské spisovatele a filozofy, kteří mnohdy ani Sovětský svaz, jehož obnova je podle všeho snem Vladimira Putina, ještě ani nezažili? Vždyť jen v Moravské Ostravě jsou těsně u sebe ulice oslavující právě Dostojevského, Tolstého a Gorkého, vzdušnou čárou asi o kilometr dál se pak ve Slezské Ostravě nachází náměstí Jurije Gagarina, připomínající sovětského kosmonauta a prvního člověka ve vesmíru.

„To myslíte vážně?“ tázal se redaktora Deníku, jako by byl navrhovatelem změny, na zmíněném náměstí pan Milan. Hrozila by v případě rozhodnutí přejmenovat ostravské ulice a náměstí změna i v tomto případě, čímž by náměstí mohlo získat například podobu z let 1945 až 1961, kdy se jmenovalo příznačně Slezské? Z dotázaných místních nebyl pro změnu nikdo.Patrně by v takovém případě byla jako první na řadě Ruská ulice ve Vítkovicích, případně ulice zmíněného „Stalingradu“ s páteřními komunikacemi Pavlovova a Čujkovova odkazujícími na sovětské vojáky.Co na to úřady?Radnice Ostravy-Jihu, v níž se nejvíce takových ulic nachází, nehodlá přebírat iniciativu.

„Ze své vůle nehodláme názvy, které jsou historicky zažité, měnit. Změnu by museli požadovat občané obvodu a vše by proběhlo po odborné diskuzi,“ uvedl za radnici Ostravy-Jihu Petr Bidzinski.Podle pravidel městského názvosloví a zásad označování ulic a jiných veřejných prostranství, což je veřejně přístupný ostravský dokument, se uvádí, že „změny v pojmenování ulic – přejmenování – lze provádět jen v nezbytně nutných a odůvodněných případech“.

Museli by být seznámení místní obyvatelé a změnu by museli posvětit zastupitelé obvodu a poté i rada města. Návrh ke změně mohou podle zmíněných pravidel předkládat orgánům obvodu či města také občané a právnické osoby.Není Sovět jako SovětOstrava o tom ale v tuto chvíli neuvažuje, potažmo není to pro ni prioritní téma. „Nyní se soustředíme na konkrétní, nezbytnou a efektivní pomoc Ukrajině a uprchlíkům. Ostatní záležitosti přijdou na řadu později," reagoval na dotaz Deníku primátor Ostravy Tomáš Macura.

Pak by bylo patrně potřeba, aby se i lidé blíže seznámili s původem názvu ulic, v nichž bydlí. Například na první pohled „sporná“ Ahepjukova ulice na Fifejdách totiž dostala jméno shodou okolností po ukrajinském radaristovi 1. čs. samostatné tankové brigády, byť samozřejmě ve službách Sovětského svazu, jenž zahynul v tanku, který jako první přejel během osvobozování Ostravy dnešní Sýkorův most.

Vhodným nástrojem může být lidem webová stránka Ostravský uličník (www.mapomol.cz), kde lidé zjistí souhrnné informace o každé ostravské ulici, kdy vznikla či byla rekonstruována, ale i proč se jak jmenuje a případně po kom.