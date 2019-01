Ostrava a Frýdek-Místek. To jsou města, kam se během prvního dne návštěvy Moravskoslezského kraje podívá prezident Miloš Zeman. Jakými tématy se bude zabývat tentokrát? Nasnadě jsou uprchlická krize, červené trenýrky a čínští investoři

Ostrava a Frýdek-Místek. To jsou města, kam se během prvního dne návštěvy Moravskoslezského kraje podívá prezident Miloš Zeman. | Foto: Deník

Dvě návštěvy Moravskoslezského kraje má za sebou prezident České republiky Miloš Zeman během svého funkčního období.

Dnešním dnem startuje už třetí v pořadí. Přičemž každá z těch předchozích se nesla v duchu nejdiskutovanějších témat dané doby…

Pozor na dopravní komplikace Na návštěvu prezidenta Miloše Zemana v Moravskoslezském kraji se připravují také policisté, kteří chystají standardní bezpečnostní opatření.



„Budeme provádět standardní bezpečnostní opatření na místech, kde se budou vyskytovat chráněné osoby. Velice úzce spolupracujeme s ochrannými službami, reagujeme na jejich pokyny a jejich opatření, která vyžadují," uvedl ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel.



Návštěva prezidenta může přinést i dopravní komplikace. Ty hrozí zejména v Ostravě.



„Vzhledem ke složitější dopravní situaci a četným uzavírkám ve městě Ostravě je možné, že některé křižovatky budou zarežimovány a doprava bude řízena policisty," uvedla mluvčí krajské policie Gabriela Holčáková.

Nový investor

V roce 2013 to byla vysoká nezaměstnanost, Miloš Zeman tehdy v kraji oznámil, že by do průmyslových zón v kraji mohl přijít nový investor jihokorejská společnost Nexen, která vyrábí pneumatiky a zaměstnala by tisíce lidí. Ta ale nakonec našla útočiště v Žatci na Ústecku.

Debata se také točila okolo problémů v těžební společnosti OKD, často zmiňovaným jménem v této souvislosti byl Zdeněk Bakala, na jehož konto vyslovil prezident řadu nelichotivých poznámek napříč jednotlivými městy, které navštívil.

Vulgarismy

Loni pak byla hnacím tématem návštěva prezidenta v Číně, dodržování lidských práv a vulgarismy hlavy státu. Na dotazy z řad občanů týkajících se jeho vyjadřování však reagoval s úsměvem slovy filmu Věry Chytilové Kurvahošigutntag.

Uprchlická krize

Letošní program prezidenta je orientován na jihovýchod Moravskoslezského kraje. Kromě Ostravy a Frýdku-Místku se ale podívá také do Českého Těšína, Třince a Třineckých železáren, Jablunkova nebo Vyšních Lhot, kde stojí uprchlický tábor. Tam se kromě vedení obce setká také s lidmi.

Hlavním tématem letošní návštěvy by tak mohla být uprchlická krize, ke které se Miloš Zeman vyjadřuje často a poměrně ostře. Může tak být zajímavé sledovat, jak se k tomuto tématu postaví právě ve Vyšních Lhotách.

Pane prezidente, je libo kančí paštiky a domácí škvarky?

Při své návštěvě kraje se Miloš Zeman ubytuje, stejně jako v minulém roce, v Clarion Congress Hotelu Ostrava. Podle PR manažerky hotelu Dany Belušové bude prezident bydlet v Superior apartmá.

„To tvoří ložnice a obývací pokoj. Tento typ pokoje je samozřejmě vybaven wi-fi, klimatizací, TV se satelitem v obou místnostech, setem pro přípravu čaje a kávy či žehlicím setem. Pan prezident má samozřejmě jako všichni ostatní hosté možnost využít služby wellnesscentra, vzhledem k jeho nabitému programu jej ale pravděpodobně nevyužije. Jako dárek od hotelu pan prezident obdrží kravatu," uvedla Dana Belušová.

Hned první den návštěvy má Miloš Zeman na programu pracovní oběd za účasti poslanců, senátorů a poslanců Evropské unie zvolených za Moravskoslezský kraj. Čtyřchodové menu pro zhruba pětatřicet osob sestavil jako už tradičně šéfkuchař hotelu Otto Kokoszynski. „K jídlům je vybráno také víno Rulandské Modré 2011, výběr z hroznů, suché," doplnila Dana Belušová.

V 19 hodin se pak bude v Clarionu servírovat také tříchodová večeře. Kromě prezidenta se jí zúčastní osobnosti kraje a vítězové soutěže Inovační firma roku v Moravskoslezském kraji. „Kuchař k tomuto menu vybral Ryzlink rýnský 2013, pozdní sběr, suché, Vinařství Lahofer," dodala PR manažerka s tím, že mezi pozvanými hosty bude například Gevorg Avetisyan, majitel společnosti Marlenka international, nebo generální ředitel Vítkovice Machinery Group Jan Světlík.

ČTYŘCHODOVÉ OBĚDOVÉ MENU

Kančí paštika, teplé pečivo

Tradiční gulášová polévka

Hovězí svíčková na smetaně s brusinkovým terčem a karlovarskými knedlíky

Jablkový závin s vanilkovou zmrzlinou a šlehanou smetanou

TŘÍCHODOVÉ VEČEŘOVÉ MENU

Domácí škvarkové sádlo, čerstvé pečivo

Kachní prso se šťouchanými brambory s cibulkou a červeným zelím

Variace vanilkové a čokoládové zmrzliny

Prezident obdrží sadu na víno z křišťálu

Čas příjezdu hlavy státu ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje je naplánován na 10.30 hodin. Kromě setkání s představiteli kraje a krajskými zastupiteli se Miloš Zeman potká také se zástupci krajských příspěvkových organizací a odborových svazů, poslanci, senátory, vedením a zástupci armádních záloh Armády ČR.



„Zapíše se také do krajské kroniky. Řada přijde i na předání daru. Prezident obdrží dárkovou sadu ze skla sklenice na bílé a červené víno, včetně karafy. Sklenice jsou vyrobeny z čistého křišťálu, v limitované sérii. Autorem je Petr Slavkovský ze sklárny Jakub, která se nachází ve Vrbně pod Pradědem," uvedla Miroslava Chlebounová z tiskového oddělení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.



Podstatnou část své cesty stráví prezident Zeman na Frýdecko-Místecku, kde navštíví tři města a obec Vyšní Lhoty. Miloše Zemana přivítá také společnost Marlenka international. „Pro pana prezidenta máme připraveny všechny naše medové výrobky, včetně bezlepkové verze medového dortu Marlenka, který se brzy uvede na trh, protože víme, že mu i jeho paní manželce velmi chutnají. A jako dárek jsme mu upekli speciální dort z naší kolekce Marlenka Exclusive," uvedl majitel společnosti Gevorg Avetisyan.



Miloš Zeman zavítá i do Třineckých železáren. Podle mluvčí hutě Petry Juráskové vedení TŽ návštěvu prezidenta připravuje delší dobu. „Chystáme pro něho krátkou prezentaci o naší firmě," dodala Petra Jurásková s tím, že se jedná o třetí návštěvu Miloše Zemana v provozovnách huti.

Prezident Miloš Zeman dohání v podpisech Václava Klause

Už potřetí…Už potřetí se ve své funkci prezidenta zapíše do Kroniky Moravskoslezského kraje Miloš Zeman

Pomalu tak dohání pět prezidentských podpisů předchozí hlavy státu Václava Klause. Ten se ale poprvé v kronice zvěčnil ještě jako předseda Parlamentu České republiky v červnu roku 2001.

„Přeji nově vzniklému kraji, aby rychle vyrostl z dětských střevíčků," napsal tehdy do kroniky.



Podle Renáty Laryšové, asistentky hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka, pochází první záznam v knize z 21. května 2001, kdy se do ní podepsal velvyslanec Polské republiky Andrzej Krawczyk.



„Celkem je v kronice 184 záznamů, někdo se jen podepíše, někdo vepíše poděkování za přijetí. Záznamy jsou jak v češtině, tak i v angličtině a pár i v čínských a korejských znacích. Jedná se o první knihu, která je už téměř zaplněna. Zbývá maximálně pět návštěv a budeme začínat novou. Do knihy se zapisují velvyslanci, prezidenti, předsedové senátu, ministři. Tedy jak zahraniční návštěvy, tak i představitelé České republiky," vysvětlila Renáta Laryšová.



DENÍK ZJIŠŤOVAL, KTERÉ DALŠÍ OSOBNOSTI SE DO KRONIKY KRAJE ZAPSALY:20. srpna 2003 - velvyslanec Malajsie v České republice, Jeho Excelence Othman Hashim

19. listopadu 2003 - Rudolf Schuster s manželkou, prezident Slovenské republiky

15. července 2004 - Milan Baroš, fotbalový reprezentant a nejúspěšnější střelec na Mistrovství Evropy ve fotbale v roce 2004

13. září 2004 - Jaroslav Bába, reprezentant ve skoku vysokém a držitel bronzové olympijské medaile z Athén v roce 2004

14. listopadu 2006 - velvyslankyně Jihoafrické republiky Nomusa Qhamkil Dube

24. dubna 2007 - Tomáš Baťa

2. listopadu 2007 - Zdeněk Škarvada, pilot 310. československé stíhací perutě RAF

20. února 2008 - velvyslanec Vietnamské socialistické republiky

3. května 2012 - Její Jasnost Maria-Pia Kothbauer, princezna Lichtenštejnska, mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně Knížectví Lichtenštejnska pro Českou republiku a Rakousko

26. března 2013 - velvyslanec Korejské republiky

4. března 2015 - velvyslanec Kanady

18. září 2015 - velvyslanec Thajského království



*Zdroj: KÚ MSK

