Patří k nejzkušenějším astronautům světa a v těchto dnech je na své již třetí návštěvě Česka, aby zájemcům na veřejných přednáškách vyprávěl svůj příběh. Jeho turné se koná v roce 50. výročí letu člověka na Měsíc. V Ostravě se jeho přednáška uskuteční ve středu 10. dubna 2019 v aule Vysoké školy báňské – Technické univerzitě Ostrava od 17 hodin. Přednáška je zdarma, kapacita je však omezená. Bude probíhat v angličtině s tlumočníkem. Astronauta NASA pozvala do Česka Akademii věd ČR.

První návštěva Andrewa Feustela v Česku se uskutečnila v roce 2009, kdy se vrátil z letu v raketoplánu Atlantis k Hubbleovu kosmickému dalekohledu. Na výlet do vesmíru si vzal Nerudovy Písně kosmické. A právě u nás se dozvěděl, že poletí do vesmíru podruhé, konkrétně na Mezinárodní kosmickou stanici. Tehdy si s sebou vzal symbol Krtečka Zdeňka Milera. Ten se stal českým astronautem a děti a mládež seznámil s životem na oběžné dráze. Vzdělávací program s názvem Do kosmu s Krtkem funguje dodnes a zprostředkoval přenos informací i ze třetího letu Andrewa Feustela do vesmíru, který absolvoval v loňském roce. Krteček byl na palubě také tentokrát, jen v menší verzi. Spolu se vydali na Mezinárodní kosmickou stanici na raketoplánu Sojuz. Andrew Feustel měl s sebou ovšem i cennější poselství, kopii kresby Měsíční krajina židovského chlapce Petra Ginz, který ji nakreslil v roce 1942 v terezínském ghettu a ve čtrnácti letech zahynul v koncentračním táboře. Originál obrázku shořel spolu s posádkou raketoplánu Columbia. Tehdy ji měl ve svém zavazadle izraelský astronaut Ilan Ramon.

Ve volném kosmickém prostoru strávil Andrew Feustel 61 hodin a 48 minut, což znamená bronzový stupínek mezi všemi pokořiteli vesmíru, jichž je celkem 559.

Astronaut míří do regionů

Úterý 9. dubna, 18.00 - Pevnost poznání, Olomouc

Středa 10. dubna, 17.00 – Vysoká škola báňská – TU Ostrava

Pátek 12. dubna, 18.00 – Hvězdárna a planetárium Brno