Primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký výzvu k šití roušek doma doplnil také potřebnými návody a komentářem proč.

„Přibývají nemocní v ČR, ale i u nás. Ve Frýdku-Místku jsou čtyři osoby s pozitivním testem. Ve skutečnosti jich může být ale mnohem více. Nemusíte mít teplotu ani jiné příznaky, ale nemoc už můžete mít a klidně ji šířit dále. Pokud máte roušku, tak se toto šíření omezí. Ale kde je vzít? A tady je ta výzva,“ vysvětluje primátor a připomíná, že v pondělí zasedne krizový štáb města a bude situaci řešit.

Podívejte se, jak používat ústní roušku:

Podívejte se také, jak se dále chránit:

Na facebooku se zrodila iniciativa Česko šije roušky

Primátor Frýdku-Místku vyzval lidi, aby sami šili roušky, protože na stát se nedá spolehnout. Vzápětí se na facebooku se zrodila iniciativa Česko šije roušky, která sdružuje dobrovolníky ochotné šít bavlněné roušky podle zveřejněného návodu.



Organizátoři akce si jsou vědomi, že domácí švadlenky svými rouškami sice nikoho před koronavirem neochrání stoprocentně, ale riziko přenosu pomůžou aspoň snížit, než se na trhu zase objeví profesionální certifikované respirátory.

„Díky COVIDu nejsou ani tyto obyčejné roušky k dostání, tak jsme reagovali na poptávku, která kolovala na facebooku“, uvádí organizátoři iniciativy Česko šije roušky. Okamžitě na tomto facebookovém profilu vznikla tržnice nápadů jak si udělat roušku z filtru do vysavače, netkané textilie nebo z damašku.



„Bydlím v Uherském Hradišti, k dispozici mám pár metrů nové bavlny, a pak ještě staré prostěradlo a utěrky ze stoprocentní bavlny. Dnes budu zkoušet šít z bavlny a pokud se bude dařit, zkusím zaexperimentovat. Pokud to půjde dobře, první vyrobím pro svou rodinu a přátele. Parádní, že jsme se takto sešli,“ ocenila iniciativu Michaela Kosařová, která v Krnově vystudovala textilní průmyslovku, takže má s šitím zkušenosti.



Fanoušci akce Česko šije roušky doufají, že své výrobky budou moci distribuovat prostřednictvím České pošty. Současně se obávají, zda vládní opatření proti koronaviru v nadcházejícím týdnu nějak neomezí doručování zásilek.

Namísto aby se tím trápili, usilovně šijí roušky a vypráví si při tom tento zbrusu nový vtip.

Můj desetiletý syn za mnou přišel, řka: " Tati chceš slyšet vtip o České poště?" "Jo." Odpověděl jsem. A on, prý: "Tak dobře. Ale nevím, jestli ti to dojde." Chvilku sem teda na něj čuměl, ale nakonec mi to došlo.

Magistrát Frýdku-Místku omezuje úřední hodiny



Úřední hodiny magistrátu pro veřejnost jsou do odvolání omezeny, a to na pondělí a středu od 13 do 15 hodin. Mimo tyto úřední hodiny nebudou občané vpuštění do budov magistrátu.



*Výjimkou jsou předvolané osoby ke správnímu řízení, objednaní a pozvaní občané a také občané, kteří si rezervovali termín pro vyřízení dokladů nebo registraci vozidel elektronicky, tedy prostřednictvím rezervačního systému. Rezervační systém pro vyřízení dokladů a registraci vozidel bude do odvolání zablokován, tedy nové rezervace nebudou možné.



Vstup do budovy magistrátu, kde se vyřizují doklady a registrace vozidel (přepážkové pracoviště) na ulici Politických obětí v Místku bude možný pouze zadním vchodem od parkoviště, a to jak pro zaměstnance, tak občany. Hlavní vchod bude celodenně uzavřen. V době úředních hodin budou vstupy občanů do budov magistrátu korigovat strážníci městské policie. Vyzýváme občany, aby pro komunikaci s úředníky a zaměstnanci Magistrátu města Frýdku-Místku volili přednostně telefonické a e-mailové spojení – najdete zde.