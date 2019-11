Na první pohled Ostrava zvolila ne úplně tradiční a už vůbec ne monstrózní oslavy… Proč?

Snažili jsme se připravit expozice a vůbec celé oslavy tak, aby byly zajímavé a přivedly lidi k zamyšlení. Nechtěli jsme jít cestou Polož kytku, zapal svíčku a odejdi. Takže jsme se pokusili připravit takové expozice a akce, aby se lidé u nich zastavili a zavzpomínali.

V průzkumech se objevila čísla, že snad až 30 procent lidí si myslí, že se žilo před rokem 1989 lépe. To je pro mě mementem. Tak jsme připravili symbolickou zónu nesvobody i s těmi novinami a články, které třeba psaly o politických procesech a dalších. Chtěli jsme připravit i zajímavý cyklus přednášek především s pamětníky tehdejších událostí.

Zaplnit za každou cenu náměstí, to asi nebylo hlavním kritériem?

Určitě budeme rádi, když na náměstí i na další akce zavítá co nejvíce návštěvníků a ti si pak z nich odnesou co nejvíce zážitků a třeba se i dozvědí něco nového. V žádném případě jsme nechtěli soupeřit s Letnou. Tady zastávám názor, ať si každý myslí a dělá, co chce.

Že je ale společnost rozdělena, to žádné tajemství není…

Je patrné, že určité pnutí ve společnosti je. Na druhou stranu musím říci, že nemám pocit, že bychom v naší historii byli dlouho ve stavu, o kterém by se dalo říci, že všichni táhli za jeden provaz.

