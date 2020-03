A pak že se ženy nedokáží prosadit a seberealizovat ve vrcholné politice. Na příkladu primátorky Třince Věry Palkovské je zřejmé, že když se opravdu chce, tak to jde.

A právě tato bývalá kantorka řídí z pozice starostky a dnes už primátorky „svůj“ Třinec už čtvrté volební období. Pod jejím vedením město stále vzkvétá. I proto patří Věra Palkovská už několik let k nejvýraznějším političkám v Moravskoslezském kraji. I proto ji Deník u příležitosti zítřejšího MDŽ vyhlásil ženou regionu!

V neděli se slaví Mezinárodní den žen. Které květiny máte nejraději? Dostáváte je často?

Ano, dostávám je často a vždy mě hodně potěší. Nejraději mám růže, zvláště pak ty čajové. Ty jsou opravdu nádherné.

A co karafiáty, které kdysi neodmyslitelně patřily k MDŽ?

Ne, karafiáty mi vždy připadaly jako z nouze ctnost. I v minulosti jsem dostávala spíše tulipány. Ale obecně si myslím, že každou ženu vždycky potěší, když květinu dostane.

Pojďme k vaší politické kariéře. Jak vzpomínáte na své začátky?

Osudové rozhodnutí nastalo v roce 1994. Měla jsem úplně malé děti, ale přesto jsem do toho šla.

Proč?

Hlavní důvod byl ten, že jsem byla v Třinci s řadou věcí nespokojená a hodně mi toho tam scházelo. Vždycky jsem měla potřebu měnit věci k lepšímu.

To vám zůstalo dodnes…

Jestliže chci něco změnit, musím si to vybojovat, odpracovat a zasloužit si to. Nestačí jen nadávat. Tak to mám nastavené pořád.

Jak obtížné pro vás bylo skloubit vrcholnou politiku s mateřstvím?

Moc, ale zvykla jsem si. První dítě jsem měla ještě při studiu na vysoké škole a ještě k tomu během zkouškového období. U druhého jsem se učila na doktorát a třetí jsem porodila mezi dvěma městskými radami. Bylo to náročné, protože naše babičky pracovaly a já se tak musela starat o domácnost i tradiční fungování rodiny. Často mi potají ukáply i slzy a největší dárek byl pro mě nepřerušovaný spánek. Nebýt podpory a pomoci manžela, nešlo by to. Později mi pomáhaly i obě dcery.

Máte jako matka tří dětí a nejúspěšnější regionální politička recept i na šťastné manželství?

Pro ten fungující by vždy měla mezi partnery platit shoda v základních životních prioritách. Důležitý je vzájemný respekt a tolerance a je skvělé, když máte s partnerem společné koníčky. Ani po pětatřiceti letech se spolu s manželem nenudíme a právě on je pro mě vždy velkou oporou. K výročí ode mě dostal plaketu za výdrž, trpělivost a boží nervy. Myslím, že naše rodina funguje jako tým, pomáháme si a domov je pro nás a pro děti místem bezpečí a lásky.

To se určitě všem ženám krásně poslouchá…

To mám radost! Největší dar, který jsem od života dostala, je to, že se děti po studiích vrátily domů. Studovaly, sbíraly zkušenosti a s rodinami jsou zpátky. Přeji to každé matce. Věřím, že i syn se po studiích vrátí taky k nám do Třince. Mám už čtyři vnoučata, mohu jim být nablízku, pomoci a potěšit se s nimi. To jsou pro mě vždy nejkrásnější chvíle, působí to na mě jako živá voda.

Mají to podle vás ženy v politice těžší než muži?

Určitě ano. Je to drsné prostředí, zvláště v období okolo voleb. Politika by měla být službou veřejnosti, ale často se právě v tom období pletichaří a žádná pravidla neplatí. S tím není lehké se vyrovnat. Ženy jsou obecně citlivější a křehčí… Navíc je u nás geneticky vrozená povinnost starost o rodinu. Těžko můžete na zastupitelstvu či v jiných situacích říct „spěchám domů, musím nakoupit, napsat úkoly či vyprat“. Ale jde to. Chce to správně si rozvrhnout čas a nenechat se otrávit.

Na co jste během své politické kariéry nejvíce pyšná?

Na to, že se Třinec mění, že jsme na radnici dobrý tým, že nás spojuje respekt, odpovědnost a chuť pustit se do nových projektů. Mezi úspěchy bych určitě zařadila miliardový projekt revitalizace řeky Olše, obchvat Třince, vybudování průmyslové zóny a mostu na Balinách, železniční zastávku Třinec centrum, integrované výjezdové centrum nebo revitalizaci lesoparku. Tak bych mohla pokračovat, mám radost vlastně ze všech úspěšných projektů, které město posunuly dále. Je jich hodně, vždyť už jsem ve vedení města dvaadvacátý rok.

Je všeobecně známo, že jste měla opakovaně nabídky jít „dělat“ velkou politiku do Prahy.

Ne, nikdy, jsem patriotka! S manželem jsme navíc před vstupem do politiky udělali dohodu, kdy mi jasně vytyčil teritorium. A to je tady u nás na Třinecku.

Nastala někdy situace, kdy už jste chtěla s politikou seknout?

Asi nejhorší moment byl v době, kdy jsem byla zvolena do čela projektu revitalizace Olše. Tam bylo tolik problémů, že jsem byla chvílemi opravdu zoufalá. Ale nakonec se nám to podařilo vše vyřešit a projekt dotáhnout.

Mnoho lidí má Třinec stále spojený hlavně s železárnami. Jak to máte vy?

Město a železárny jsou historicky propojeny pupeční šňůrou a já si velmi vážím prohlubující se spolupráce, samozřejmě opřené o odpovědnost, vzájemný respekt a důvěru. Díky tomu se daří realizovat řadu projektů, které zvyšují kvalitu života v našem městě, ať už v oblasti životního prostředí, sportu, kultury, udržování tradic našeho rázovitého regionu a dalších. Dnešní Třinec je prostě nabitý energií. Za tím si stojím!

Je něco, co byste chtěla pro Třinecko v příštích letech „vybojovat“?

V politice to je, s malou nadsázkou, stejné jako při práci na zahrádce. Pořád vám něco kvete, něco vadne, ale pořád se o ni musíte starat. Rozhodně bych se chtěla věnovat problému klimatických změn. A hlavně pak suchu, které náš region sužuje.

Jakým způsobem relaxujete a „čistíte“ si hlavu?

Zjednodušeně můj život je rodina, příroda, potažmo les, protože miluji stromy. Veškerý volný čas trávím s manželem, často s dětmi i vnoučaty v přírodě, aktivně nejvíc jezdím na kole a na lyžích.

Máte životní priority nebo cíle?

Přeji si zdravou a spokojenou rodinu, kvetoucí Třinec a spokojené lidi v něm. Život je pro mě cesta, a až budu na jejím konci, tak se chci ohlédnout a říct si: Ten život za to stál!

Minivizitka Věry Palkovské

Krédo: Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti. (Tomáš Baťa)

Narozena: 2. června 1963

Rodinný stav: vdaná, 3 dospělé děti, 4 vnoučata



V roce 1984 absolvovala Univerzitu Palackého v Olomouci, Přírodovědeckou fakultu, v roce 1985 získala doktorát. Sedm let působila jako pedagog na třineckém gymnáziu s aprobací matematika a chemie. Od roku 1994 působí v komunální politice. Od roku 2006 zastává funkci starostky města Třince. V červenci 2018 se po zařazení Třince mezi statutární města stala jeho historicky první primátorkou. Komunální volby vyhrála jako nezávislá lídryně uskupení Osobnosti pro Třinec. Působila také jako krajská zastupitelka v zastupitelstvu Moravskoslezského kraje. Má velkou zásluhu na tom, že se podařilo vybudovat obchvat Třince. V roce 2012 se zařadila mezi TOP desítku nejlepších manažerů v zemi v soutěži Manažer roku. V roce 2018 ji vyznamenala Česká manažerská asociace titulem Manažer čtvrtstoletí v kategorii Veřejná správa.

Řekli o primátorce Věře Palkovské

Andrej Babiš, premiér ČR

"Paní Palkovskou považuji za nejlepší starostku (primátorku) v naší zemi. Vše dělá s nadšením. Třinec je skvělé město, má plno jasných projektů a určitě je dobrým příkladem i pro ostatní města zejména v tomto kraji."





Pavol Lukša, starosta Čeladné

"S paní starostkou, nyní primátorkou byla vždy skvělá spolupráce. Společným úsilím se nám podařilo vybudovat most na mimoúrovňovém propojení silnice II/468 a průmyslové zóny Baliny. Byla motorem všech jednání o silnici I/11 i rozhýbání výstavby této významné části tzv. Slezského kříže. Vážím si jí nejen jako profesionála, ale především jako člověka."

Josef Babka, krajský zastupitel za KSČM

"Paní primátorku znám řadu let nejen jako primátorku Třince, ale v minulosti jako zastupitelku a radní kraje. Vždy cílevědomá, důsledná, připravená na jednání ve prospěch města a regionu. Jsem rád, že jsem jí v řadě akcí v Třinci mohl napomoci, a když jím projíždím, vidím výsledky této pomoci, jako například podjezd pod železniční tratí, pěkné IVC pro hasiče a policisty a další. Její oblíbenost mezi občany za vykonanou práci je zřejmá i z toho, že je po mnoho let v čele města Třinec."

Ján Moder, prezident HC Oceláři Třinec

"Paní primátorku znám osobně možná dvacet let a vážím si jí. Je to inteligentní, silná žena a osobnost, třinecká patriotka, která má výbornou povahovou vlastnost, že umí naslouchat argumentům druhých a dotahovat věci do konce s nesmírnou energií. Statutární město Třinec navíc dlouhodobě podporuje naši mládež a nedávno podpořilo i spolupořádání MSJ v hokeji, které se odehrálo také v Třinci. Není to podpora jenom symbolická, paní Palkovská chodí k nám na hokej mnoho let pravidelně i osobně. Troufám si říct, že je naší upřímnou fanynkou a věřím, že také my na oplátku děláme svými výsledky dobrou a pozitivní reklamu Třinci."