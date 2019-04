Například na Základní škole Jarní v Orlové otevření přípravné třídy zhatil nedostatek dětí. „Přípravné třídy u nás fungovaly do června. Jelikož jsme mohli brát pouze děti s odkladem, byl bohužel malý zájem. Rodiče je raději nechali ještě rok ve školce, kam musely samozřejmě chodit povinně,“ prozradila Dana Špandelová ze ZŠ Jarní.

Otevřít přípravnou třídu by od září chtěli také na nedaleké ZŠ Karla Dvořáčka, zda se to ale povede, zatím není jisté. „U nás se vše rozhodne do 30. dubna. Prozatím jsme na hranici této kapacity, ale stačí, aby se jedno z dětí odstěhovalo, a my nebudeme moci třídu otevřít,“ uvedl ředitel ZŠ Karla Dvořáčka Zdeněk Nowak. Jiná škola v Orlové přípravné třídy nezajišťuje.

Odklad jako rozumná alternativa

V Karviné je situace o něco lepší. Ředitelka ZŠ U Lesa v Karviné Jana Petrová prozradila, že plánují přípravnou třídu otevřít i letos. „Legislativní úpravy umožňují přijímat nejen děti s odkladem školní docházky, ale také děti s takzvaným odkladem věkem, tedy děti pětileté. V přípravné třídě máme stále ještě pár volných míst pro případné zájemce,“ podotkla Petrová.

Podle ní je důležitým aspektem především příčina, která vedla ke školnímu odkladu, a podle té se následně individuálně s každým dítětem pracuje. Dětí s odkladem je zatím na ZŠ U Lesa celkově dvanáct.

Havířov odmítl Deníku informace na toto téma poskytnout.

Otevřít novou přípravou třídu chtějí rovněž v Bohumíně, kde přes mírný pokles počtu prvňáků, letos mají 32 dětí s odkladem školní docházky.

„Město proto plánuje otevřít přípravnou třídu s kapacitou maximálně patnáct žáků, která umožní adaptovat se dětem s odkladem na školní prostředí. Děti s odkladem doposud musely zůstat v mateřské škole, řadě z nich by přitom prospěla systematická příprava na základní vzdělávání. Proto otevíráme tyto třídy, kde budou mimo jiné erudovaní pedagogové ve spolupráci s odborníky z pedagogicko-psychologických poraden,“ potvrdila vedoucí odboru školství, kultury a sportu bohumínské radnice Pavla Skokanová.