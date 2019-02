Doby, kdy se do vyhlášeného dolnobenešovského klubu Kravín, muselo chodit po frekventované hlavní silnici, se chýlí ke svému konci. Řešením se totiž stane nová cyklostezka, která spojí Dolní Benešov s nedalekými Kozmicemi.

Cyklostezka. Ilustrační foto | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

Kravín leží na samém okraji Dolního Benešova. Problém tkví v tom, že když se návštěvníci chtěli do klubu dostat pěšky směrem z města, museli poměrně dlouhý úsek projít po komunikaci I/56, což zejména ve večerních a nočních hodinách bylo velmi nebezpečné.

„Cyklostezka tuto situaci vyřeší. Je totiž určena nejen cyklistům, ale i pěším. Tento projekt vznikl mimo jiné i na základě toho, že zejména mladí lidé chodili do Kravína po cestě. Jiný přístup než po hlavní silnici tam totiž není. Chodník končí u Pneu Servisu Němec, pak šli asi dvě nebo tři sta metrů u krajnice kolem rybníku Přehyně. V daném úseku jsou dvě zatáčky a je to tam poměrně nebezpečné. Je štěstí, že tam zatím k žádnému střetu mezi autem a chodcem nedošlo. Až bude cyklostezka hotová, budou moci chodit tudy,“ uvedl starosta Dolního Benešova Martin Štefek.

Souhlasí s ním i jeho kozmický kolega Petr Kozák.

„Kolem Kravína někdy jezdím v sobotu večer a někteří lidé chodí v černém, bez reflexních prvků. Vzhledem k tomu, že to zde znám, jedu tudy vždy velice opatrně. Je skvělé, že cyklostezka pomůže tento problém vyřešit,“ mínil starosta Kozmic.

Nová trasa pro cyklisty a pěší je ovšem důležitá i z jiného důvodu. Komunikace I/56 je totiž jediným spojením mezi dotčeným městem a obcí.

„Další cesta vede kolem řeky Opavy a Kozmických ptačích luk. To je ovšem spíše turistická trasa,“ pokračoval Petr Kozák, podle něhož kozmičtí občané o cyklostezku velmi stáli.

Stejná situace panuje také v Dolním Benešově.

„Rádi bychom se stavbou začali ještě letos. Všechno ovšem záleží na tom, jestli získáme dotační titul. Pokud by se to nepovedlo, začalo by se v příštím roce. Zatím bychom chtěli odstranit stromy, které se nachází v místech, kudy cyklostezka povede. Mají už třicet let po životnosti a prostor hyzdí,“ doplnil na závěr Martin Štefek.