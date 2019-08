V Havířově stojí sdílená lednice za Komunitním centrem Lučina. Přístup k ní má každý, kdo do ní chce něco vložit pro potřebu kohokoli, nebo naopak odebrat pro svou vlastní potřebu.

Ve čtvrtek večer tam někdo k osamělé cibuli přiložil dvě okurky se vzkazem: "Zeleninka nasbíraná dneska na zahrádce, snad udělá radost. Dobrou chuť přeje Niki."

Zatímco někdo se může těšit na dobrý okurkový salát, jiní lidé nápad s lednicí kritizují.

Patří mezi ně i obyvatelé blízkých domů. "Už tak, že nám tady chodí dnem i nocí vybírat kontejnery bezdomovci, teď tady mají další lákadlo. Ta lednice by měla být rozhodně někde jinde, na vhodnějším místě. Především, aby do ní neměly přístup děti a stejně tak i pofidérní osoby. Kdo zaručí, že tam někdo nedá něco zkaženého nebo dokonce otráveného? Když se najdou lidé, kteří pohazují návnady na psy, proč by se nenašel někdo, kdo dá úmyslně něco nebezpečného i do takto volně přístupné lednice? Kdo za to pak ponese odpovědnost?" ptali se lidé hned po zahájení provozu lednice.

Jisté obavy mají i hygienici. Ti čekají na stanovisko ministerstva, které se má vyjádřit k možným rizikům nekontrolovaného sdílení potravin.

Sdílená lednice

Lednice stojí venku u zadního traktu budovy, v němž sídlí Komunitní centrum Lučina na havířovské Hlavní třídě, a je volně přístupná 24 hodin denně. Jak je zabezpečená proti vandalům? Je v ní umístěn GPS monitorovací systém, díky kterému máme přehled návštěvnosti lednice, dozvěděli bychom se také, kdyby lednici chtěl někdo odnést. Je v ní také čidlo teploty, abychom pohlídali nezávadnost potravin,“ řekla koordinátorka sdílených lednic Kamila Tiszaiová.

Dodala, že do lednice může kdokoli vložit jídlo, které nemá prošlou dobu spotřeby a mělo by být balené. Co si dobrovolníci ze Save Food rozhodně nepřejí je, aby tam lidé nosili alkohol. Dohled nad sortimentem v lednici budou mít dobrovolníci ze Save Food.

Podle Graciána Svačiny je smyslem a cílem projektu, nejen poskytnout jídlo těm, kdo ho potřebují, ale také dosáhnout toho, aby lidé jídlo zbytečně nevyhazovali.

„Máme zjištěno, že domácnosti v Česku každý rok vyhodí 80 kilogramů potravin. Nám je jedno, kdo si proto bude chodit, ale o to, aby se nevyhodilo, zužitkovalo se a nevyhazovalo se. Ze zkušeností z jiných měst, kde už taková lednice funguje, víme, že si tam pro jídlo to chodí penzisté, ale i lidé bez domova. Anebo ti, kteří tomu věří a chtějí tu myšlenku podpořit,“ dodává Gracián Svačina a věří, že lidé nebudou tuto „službu“ zneužívat.

Podobné lednice fungují v Ostravě, Brně, Plzni a Českých Budějovicích.

Dobrý nebo rizikový nápad?

Ne všichni lidé jsou nápadem na veřejné lednice nadšení. Mnozí v nich vidí možný zdroj zdravotních problémů, kdy nikdo nedokáže zaručit, jako minulost mají dodané potraviny, zda byly dobře skladovány a podobně. Jaký je váš názor? Vyjádřete ho v anketě pod článkem.