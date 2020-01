Areál pro Ostravskou univerzitu za víc než miliardu korun bude obrovský kontrast se současným stavem. Stavbu, která významně promění Černou louku a centrum Ostravy, provede konsorcium firem Beskydská stavební a IMOS Brno na základě projektu ostravského Atelieru Simona.

Zhotovitel stavby byla poslední neznámá v rovnici, jejímž výsledkem budou dvě nové supermoderní budovy pro Ostravskou univerzitu. Stavební povolení je platné už rok a čtvrt.

„V srpnu 2017 byla uzavřena smlouva na projektové práce, existovalo však velmi málo lidí, kteří projektu věřili. Fakt, že už v říjnu 2018 bylo vydáno stavební povolení, je pro takto velké celky v současné české legislativě takový malý zázrak,“ shrnul situaci hlavní architekt Atelieru Simona Pavel Hynčica.

KOPNOU NA JAŘE

Zadávací řízení nakonec vyhrálo konsorcium firem IMOS Brno, potažmo jeho ostravský závod, a Beskydská stavební. V tomto týdnu už na místo stavby, za divadlo Antonína Dvořáka na Černé louce, najely první stroje a pracovníci, kteří odstraňují tramvajovou smyčku a okolní porost. Staveniště mají firmy na základě v úterý obdržené výzvy převzít do čtrnácti dnů.

„Do země však výrazněji kopneme až s příchodem jara, protože zejména kvůli podzemnímu parkovišti bude nutné vyvézt obrovské množství zeminy,“ vysvětlil ředitel ostravského závodu společnosti IMOS Brno Martin Nevrlý s tím, že očekává nemalé komplikace s výstavbou.

Okolní komunikace podle něj dostanou hodně zabrat. Investiční náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová však podotkla, že většina prací by se měla soustředit dovnitř rozlehlého areálu a vyjma hluku by Ostravané výstavbu nemuseli výrazněji pocítit.

„Je to nemalý kus města, které se mění, a to je neuvěřitelně významný krok. Poslední rok máme velmi pozitivní reakce ze strany soukromých investorů, kteří na výstavbu budou reagovat. A to je pro Ostravu jako město to nejdůležitější. Rozvoj univerzity totiž znamená přísun mladých lidí, kteří zásadně ovlivní život v centru, jeho kulturní sféru i oblast bydlení,“ řekla Bajgarová.

CO TAM BUDE

Nově vzniklý klastr umění a designu nabídne výstavní prostor, komorní sál pro bezmála 250 posluchačů, ateliér a výzkumnou laboratoř. Zázemí pro zdraví, sport a technologie se bude skládat z architektonicky unikátního sportoviště napojeného na vědecké laboratoře, bude tam možné využívat i magnetickou rezonanci. Na obou fakultách se otevřou zcela nové studijní obory.

Budoucí areál musí být hotov do dvou let. Stát bude 1,13 miliardy korun, přičemž 953 milionů korun poskytne ministerstvo školství, 159 milionů (a už dříve darované pozemky v hodnotě 42 milionů) město Ostrava (zejména na úpravu okolí a výstavbu garáží) a 14 milionů Moravskoslezský kraj. Součástí stavby budou také podzemní garáže se 155 místy. Zajímavá vsuvka – poslední podzemní parkoviště hrazené městem se otevřelo v roce 1997 pod Prokešovým náměstím.

Podívejte se na vizualizace plánované proměny, o které jsme psali v roce 2014:

A takto vypadaly vizualizace projektu Korzo Černá louka, o němž jsme psali v roce 2008:

Rektor Ostravské univerzity: „Je to největší počin v historii univerzity“

/ROZHOVOR/ Dvě nové budovy za více než miliardu korun, konkrétně zázemí pro sport, zdraví a technologie a také klastr umění a designu vyrostou do dvou let na Černé louce. Rektor univerzity Jan Lata to považuje nejen za největší a nejdůležitější krok v celé historii univerzity, ale i za jeden z největších projektů v centru krajského města.

„Dojde díky tomu k výraznému zkvalitnění podmínek pro výuku a zejména výzkum,“ řekl rektor v rozhovoru pro Deník.

Jak těžké bylo připravit projekt za miliardu korun, který splní svůj účel a navíc se stane jednou z architektonických dominant centra města?

Je to vyvrcholení více než tříletého úsilí, na jehož úspěch bych si v počátku rozhodně nevsadil. Nevěřil bych tomu, že to skutečně zvládneme. Většina univerzit v republice vybudovala poměrně velké zázemí, ale Ostravská univerzita těch možností příliš nevyužila. A nyní se to podařilo jen díky velkému úsilí desítek lidí, kteří na tom strávily stovky hodin času.

Jde o největší počin v historii Ostravské univerzity, nebo výstavbu tohoto areálu ve vašich očích něco – i nehmotného – předčí?

Určitě je to největší počin Ostravské univerzity a troufám si říct, že i jeden z největších počinů poslední doby v Ostravě. Projekty jako Karolina byly sice větší, ale jde o komerční budovy. Z hlediska veřejnoprávních budov je to dost možná vůbec největší projekt ve městě.

Který z nabízených oborů bude mít podle vás největší přínos?

Vznikne několik nových oborů, ať už průmyslový design či komorní hra v umělecké části nebo kinantropologie ve sportovní části. Důležitější podle mě je ale skutečnost, že dojde ke zkvalitnění podmínek jak pro výuku, tak pro výzkum. Je zajímavé, že na pedagogické fakultě a katedře tělesné výchovy máme jednu z nejúspěšnějších vědeckých skupin, které obvykle bývají na lékařské nebo přírodovědecké fakultě. Jejich výzkum je v tuto chvíli jeden z nejlepších nejen v České republice, ale i v celé Evropě. A nové zázemí dalšímu rozvoji jen napomůže.

Můžete nastínit další plány tohoto charakteru na rozvoj univerzity?

Určitě nyní nenastane klid. Vývoj v oblasti univerzitního vzdělávání je rychlý a je potřeba na něj reagovat. V co nejbližší době bychom chtěli dostavět budovu fakulty umění, protože původně měla sloužit hudebním i výtvarným oborům. Finance však byly limitované a postavili jsme asi polovinu toho, co jsme chtěli, a to pro výtvarnou část. Je už však naprojektovaná i druhá polovina, a jakmile získáme finanční prostředky, dostavíme ji. Budova bude určena pro zbývající obory ve výtvarné oblasti.