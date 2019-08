Putovní letní festival spojující magické prostředí českých a moravských hradů, pohodu a skvělou muziku bude letos již tradičně také na louce u hotelu Belaria v Hradci nad Moravicí. Opět zde vyrostou dvě stage, na kterých se během dvou dní, a sice dnes a v sobotu 17. srpna, představí řada hudebních interpretů.

Dnes se areál otevře o půl čtvrté odpoledne a jako první se o hodinu později představí kapela Naděje, která vyhrála facebookovou talentovou soutěž. „Dále se návštěvníci mohou těšit na koncert kapel Sto zvířat, The Agony či Mydy Rabycad,“ prozradila Klára Bobková z tiskového servisu festivalu s tím, že v devět hodin večer proběhne tradiční vyhlášení nejlepších karnevalových masek.

Na velkém pódiu navíc vystoupí Michal Hrůza, česká metalová skupina Arakain, která přijede i se svou bývalou členkou Lucií Bílou, dále Anna K. nebo třeba skupina Rybičky 48, jež doveze petici proti klecovým chovům hospodářských zvířat. „Až do konce léta budete mít možnost v našem stánku podepsat petici proti klecovým chovům zvířat v Evropské unii, pokud nás bude milion po celé EU, Evropská komise se tím bude muset zaobírat, už je nás přes 900 tisíc,“ uvedla kapela.

V sobotu se otevírá již dvě hodiny před polednem a areál jako první rozezní mladý zpěvák Štěpán Urban, následuje Elis Mraz, slovenská kapela No Name, Wohnout, Trautenberk, Kamil Střihavka & The Leaders!, rapper Marpo & Troublegang, Dymytry, Visací zámek, Jelen či Harlej.

Vůbec poprvé dorazí kapela Mirai z Frýdku-Místku. „A po šesti letech se vrací také kapela Kryštof, která hodlá v sobotu přivézt malý Strahov,“ prozrazuje Bobková. Chybět nebudou pestrobarevné projekce, strhující světelná show či jízdní kolo. „Písně i show částečně vycházejí ze strahovského koncertu, což byla oslava 25 let, a tak jde o celkový průřez obohacený o čtyři novinky,“ říká Richard Krajčo.

Součástí lístku na festival je vždy i vstup zdarma na hrad respektive zámek. „Letos navíc sobě i ostatním nadělujeme ekologičtější přístup k životnímu prostředí, areálech se bude třídit odpad a kelímky na pivo budou vratné,“ dodala Bobková.

Co se zázemí týká, přibudou dětské koutky, návštěvníci mohou využít ubytování ve VIP kempu PLUS, VIP kempu se sprchami a splachovacími toaletami i klasického stanového městečka, které je zdarma.

„Chybět nebudou wi-fi zóny a bankomat, k lepší orientaci přispěje festivalová aplikace a je připravená také kyvadlová autobusová doprava od opavského východního nádraží a zase zpět,“ uzavřela Klára Bobková.