Pádu stromu na lanovku se zcela zabránit nedá. Vyplývá to z tvrzení některých provozovatelů lanových drah v Jeseníkách.

Ve čtvrtek 17. ledna spadl na takové dopravní zařízení v Červené Vodě na Zábřežsku strom. Na sedačkách zůstalo uvězněno 71 lyžařů a snowboardistů.

Některé spustili dolů hasiči a horská služba, jiné vysvobodily vrtulníky.



Ve vzdálenosti deseti metrů od lana dráhy zákon stanovuje ochranné pásmo.

„Bezpečnou zónu v rámci ochranného pásma kontroluje provozovatel. Má právo vstupovat na pozemky, i když nejsou v jeho vlastnictví, a má právo ochrannou zónu na vlastní náklady udržovat i bez souhlasu vlastníka,“ řekl v Českém rozhlasu Prezident asociace lanové dopravy Jakub Juračka.



Jiná je však situace za desetimetrovou hranicí.

„Pokud jsou stromy mimo ochranné pásmo, tak by s tím něco musel dělat majitel lesa. Pokud je výrazně jasné, že by strom mohl dráhu ohrozit, měl by jej na žádost provozovatele skácet,“ řekl provozovatel skiareálu Proskil v Branné Rostislav Procházka.



„Nebezpečné stromy by měla odhalit obhlídka, ale do stromu nevidíte. Většinou nepoznáte, když je uvnitř shnilý,“ dodal Procházka s tím, že situace je obdobná jako u silnic nebo železnic.

Naštěstí zasáhl lano bez cestujících

Ze snímků samotného skiareálu v Červené Vodě vyplývá, že lanovka vede vzrostlým lesem.



Strom na lanovou dráhu Skiareálu Buková hora spadl ve čtvrtek kolem tři čtvrtě na jednu odpoledne.

„Pod tíhou sněhu se opřel do lana a tím ji vyřadil z provozu. Okamžitě byly přivolány na pomoc složky policie, hasičů a horské služby, které se zapojily do evakuace lidí. Zaplaťpánbůh se nikomu nic nestalo,“ shrnul provozovatel skiareálu Petr Toman.



„Vyjel jsem na místo s potřebnou technikou, abych strom odřezal a lanovou dráhu tak uvolnil. Kmen ale zasáhl a strhl jedno z lan, naštěstí to, které jelo dolů, a tím pádem na té straně necestovali žádní pasažéři,“ přiblížil zasahující člen horské služby v Orlických horách Luděk Abrahám.

Dvě a půl hodiny na laně

Na místě zasahovala družstva horské služby z Čenkovic, Jeseníků a Říček. S evakuací pomáhaly i policejní vrtulníky z Prahy a Brna.

Poslední lidé se dostali na zem ve čtvrt na pět večer, po dvou a půl hodinách.



Provozovatelé areálu začali lanovku v pátek ráno opravovat. Škody nejsou nijak veliké. Zařízení by chtěli znovu spustit o víkendu.

Podle mluvčího Drážního úřadu Martina Nováka však nemohou lanovku spustit, dokud si nebudou jisti, že je z bezpečnostního hlediska v pořádku.



„Pokud došlo k zásahu do lana, má provozovatel pak za povinnost pozvat odborně způsobilou osobu, která lano odborně prohlédne a zjistí, zda je i nadále bezpečné. Tato osoba je akreditovaná naším úřadem a má speciální defektoskopické zařízení k prohlídce lan,“ dodal Martin Novák.