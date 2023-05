Přepište dějiny! V Ostravě našli 15 tisíc let starý valoun s mamutem a koněm

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Archeologové z Moravského zemského muzea našli v Ostravě-Hošťálkovicích další významný historický nález. Ostrava už nebude co do archeologických stop spojována „jen" s Petřkovickou venuší. Něco podobného archeologové nenašli posledních 60 let.

V Ostravě našli 15 tisíc let starý valoun s rytinou mamuta a koně | Video: Deník/Petr Jiříček