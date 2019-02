Celkem šest jednotek sboru dobrovolných hasičů z Moravskoslezského kraje od začátku února spolupracuje se záchranáři. Že tato součinnost má smysl, se hned v prvních dnech přesvědčili dobrovolníci z Budišova nad Budišovkou.

V minulosti byly vytipovány lokality, do nichž dojezd vozidel záchranné služby bývá časově náročný. „Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje došlo také k výběru jednotek požární ochrany, které jsou schopny spolehlivě daná místa rychlým příjezdem pokrýt,“ komentoval mluvčí krajských záchranářů Lukáš Humpl s tím, že vybraným jednotkám byla nabídnuta možnost zapojit se nad rámec běžných hasičských činností do systému poskytování první pomoci. „Podmínkou byla úroveň vybavení, odbornosti, dlouhodobý vysoký standard v operační činnosti a především časy dojezdu do míst s problematickou dostupností,“ doplnil.

Napříč krajem se do tohoto projektu zapojilo celkem šest jednotek. Z Frýdecko-Místecka se jednalo o Staré Hamry a Mosty u Jablukova. Na Opavsku to byl Budišov nad Budišovkou, největší zastoupení pak má díky Dvorcům, Osoblaze a Lomnici u Rýmařova okres Bruntál. V praxi to neznamená, že by k případům v uvedených lokalitách sanitky vůbec nevyjížděly. „Může se stát, že záchranáři budou na výjezdech a nebude v jejich silách se k případu dostat okamžitě. Dojezd místních dobrovolných hasičů na místo je ovšem kratší. Člověku mohou rychle poskytnout první pomoc. Sanitka pak dorazí ihned, jakmile to bude možné,“ líčil starosta budišovských dobrovolníků Ondřej Morkes.

Jednotka z Budišova už dokonce získala první zkušenost. A to hned během třetího únorového dne. „Jedna sanitka byla u pacienta, druhá se vracela z Ostravy. Byli jsme zkontaktováni, abychom vyrazili pomoci člověku, kterého stihly vážné zdravotní problémy. Dojezd pro nás byl zhruba čtvrthodiny. Dotyčného jsme připravili pro záchranáře, kteří dorazili asi deset minut po nás. Na vlastní kůži jsme se přesvědčili o tom, že to má smysl,“ pokračoval Ondřej Morkes.

„Pomoc na vyžádání bude využívána u stavů nejvyšší naléhavosti – resuscitací, těžkých úrazů, dopravních nehod či bezvědomí. Posádky samozřejmě vždy vyjedou na místo události také a na hasiči provedenou první pomoc naváží poskytováním odborné přednemocniční neodkladné péče,“ poznamenal ještě Lukáš Humpl.