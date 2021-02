„Ben je náš rodinný miláček. Prožil si toho hodně. Když jsme si ho přivedli domů, bál se usnout. Jenom stál. Možná byl ve střehu, že ho vrátíme. Aby si lehl na záda, a my ho mohli například pohladit po břiše, trvalo hodně dlouho. Pak jsme si získali jeho důvěru,“ řekla Benova panička, která si však z obav z možné travičovy msty přála zůstat v anonymitě.

Byl to okamžik

K málem tragické události došlo na veřejném prostranství nedaleko centra Petřkovic.

„Byli jsme se navečer projít. Ben něco na trávě snědl. Byl to okamžik. Pokud někdo říká, že se dá tomu zabránit, tak to není pravda. Měl to v sobě na jedno zhltnutí. Hned jsem ho tahala, ale to už bylo pozdě. Myslela jsem, že snědl housku nebo něco takového. Po návratu domů se zdálo být vše v pořádku,“ dodala žena. Ráno však našla u Bena zvratky.

Při detailnější prohlídce zjistila, že se mezi zbytky jídla nachází rybářský háček.

Veterinář rozhodl o operaci

Následoval převoz k veterináři a rentgenové vyšetření. To ukázalo, že je v žaludku další háček.

„Vzhledem k tomu, jak je Ben malý a ten háček velký, bylo rozhodnuto o operaci,“ řekla pejskařka. Nakonec se podařilo najít šetrnější řešení v podobě endoskopického zákroku

„Kdybych ráno u Bena nenašla první háček, asi bych okamžitě k veterináři nešla. Raději si ani nezkouším představit, jak mohl později trpět. Člověku zůstává rozum stát nad tím, co je někdo schopen udělat,“ uvedla žena, která s Benem dále chodí na vycházky. Upravila mu však náhubek, aby si už ze země nemohl nic vzít.

Nejde o jediný případ, buďte obezřetní, varuje policie

V Petřkovicích nejde o jediný případ, kdy někdo nastražil uzeninu s rybářskými háčky. Zhruba ve stejné době, kdy se Ben zakousl do špekáčku, někdo vhodil návnadu i do zahrady další pejskařky

„Slyšela jsem, že se něco podobného děje i v sousední obci,“ doplnila žena, která stejně jako další lidé věří, že policie pachatele brzy dopadne.

„Jedná se o hyenismus, který společně musíme zastavit. Proto se obracíme na veřejnost s varováním a prosbou. Buďte obezřetní, hlídejte své domácí mazlíčky. V případě jakéhokoliv poznatku či informace, která by mohla vést k možnému pachateli, volejte linku 158, případně telefonní číslo 724 306 165,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie.