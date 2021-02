„Dle získaného vyjádření ministerstva průmyslu je psí spřežení pro turisty jakožto venkovní aktivita povolené,“ ujišťují zájemce o jízdu majitelé psích spřežení.

Místo, odkud psí spřežení vyráží na trať, poznáte podle úvaziště neboli stake-outu. Tažní psi nejsou domácí mazlíčci. Řídí se zákony smečky. Musí do své hierarchie přijmout klienta, kterého vidí poprvé v životě. Proces sbližování nelze uspěchat.

Majitelé své psy přivážou, aby s nimi klienti zážitkové jízdy navázali první kontakt. Vzájemné představení se neobejde bez psích pamlsků, které jsou základem pro získání důvěry. Respekt a důvěra musí být oboustranná. Majitel psů proces sbližování doplní přednáškou o charakteristice plemen vyšlechtěných do zápřahu.

Pak klientům ukáže, jak dostat psa do postrojů a vyzve je, aby si u dalších psů už sami zkusili postroj nasadit. Většinou spřežení tvoří čtyři až osm psů. Pak ještě následuje lekce jak řídit psí spřežení. Severští psi na tažení saní jsou cvičení, aby poslouchali speciální povely mushera.

Pocit pravého mushera

„Provozuje to tady chovatelská stanice za Sobotína, která se zaměřuje na tažné psy. V létě jezdí s kárama a v zimě nabízejí masching pod názvem husky zážitky. Není to tak snadné jak to vypadá. Majitel spřežení samozřejmě celou dobu jede s klienty, kdyby se něco stalo. Masher, neboli ten, co stojí na saních, je klient zážitkové jízdy. Řídí spřežení úplně sám. Majitelka chovu jen jede za ním na běžkách, kdyby potřeboval poradit nebo nastal nějaký problém. Celá vyjížďka trvá asi hodinu,“ vysvětluje na úvazišti jeden z přihlížejících, který tuto jesenickou atrakci už dobře zná.

Diváci mohou přihlížet na startu nebo a kamarádi se mohou přidat k projížďce na běžkách, ale nesmí do akce nijak zasahovat.

„Užijte si pocit pravého mushera, který sám řídí saně. Není to žádná jízda na saních společně s musherem. Zkušený musher spřežení jen jistí jako běžkař, jinak ale do vaší jízdy nijak nezasahuje,“ potvrzuje web huskyzazitky.cz.