Nejdříve vešel chvíli po 19. hodině 20. ledna nezamčenými dveřmi do základní školy v ulici Školní. Zamířil si to rovnou na záchody, kde ve dvou místnostech zapalovačem podpálil toaletní papíry umístěné v držáku a jím nepovšimnuty nezůstaly ani plastové schránky, v nichž se nacházely papírové ubrousky.

„Svým jednáním způsobil poškozené organizaci škodu na majetku ve výši bezmála devíti tisíc korun,“ informoval mluvčí opavské policie René Černohorský.

Od letáků vzplály lyže i hračky

Ze školy se žhář vypravil do bytového domu v Družstevní ulici. Když hledal, co by znovu zapálil, upoutaly jeho pozornost papírové letáky.

„Požár se však rozšířil do přilehlé sklepní kóje jednačtyřicetileté místní ženy. Zahořením lyží a dětských hraček jí vznikla celková škoda na majetku za tři tisíce korun. Další škoda na sklepním boxu, a sice na zde instalovaném potrubí a na zdi, byla poškozeným bytovým družstvem vyčíslena na čtyři a půl tisíce korun,“ dodává René Černohorský.

Celou záležitostí se nadále zabývají opavští kriminalisté.