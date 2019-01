Provozovatelé Lesního baru v Jeseníkách se rozhodli pro adopci lavičky na Václavském náměstí. Zdejší hory se tak zase více dostaly do povědomí potencionálních návštěvníků a turistů.

Zuzana Pavlíčková je velmi šťastná z adoptované a nově opravené lavičky na Václavském náměstí. Poselství lesního baru se může nyní šířit ještě víc. | Foto: archiv Lesní bar

Při dovolené v Praze zaujala členy týmu Lesního baru přeměna starých laviček za lepší, na kterých se příjemněji sedí, a snažili se získat více informací o těchto změnách.

„Zjistili jsme, že Sdružení Nového Města pražského umožňuje adoptovat svou vlastní lavičku, na kterou si můžete umístit logo a vybraný citát," vysvětlovala vznik nápadu Zuzana Pavlíčková, provozovatelka Lesního baru. O adopci laviček se začali zajímat loni v srpnu.

Zajímavý projekt, zajímavá reklama

Samotný Lesní bar je zajímavým projekt zrealizovaným vedle turistické cesty v lesích nad obcí Lipová-lázně. Funguje jen na principu vzájemné důvěry. Provozovatelé do baru pravidelně dodávají čerstvé jídlo a pití pro návštěvníky a turisty. U baru je umístěna kasička, do které pak každý může podle vyvěšeného ceníku a vlastního svědomí za zkonzumované zboží zaplatit.

„Jelikož má lavička reprezentovat náš bar, zvolili jsme citát TOLERANCE – RESPEKT – OHLEDUPLNOST. Tyto tři slova pro nás vždy znamenala naprostou přirozenost, kterou by podle nás měl mít v sobě každý člověk již odmalička," prozradila Zuzana Pavlíčková.

Realizace projektu

V první fázi bylo důležité projevit zájem o adopci lavičky. Komunikace probíhala zejména mezi Zuzanou Pavlíčkovou a projektovou manažerkou Monikou Vlkovou. „Museli jsme zodpovědět určité otázky, například co pro nás Václavské náměstí znamená, proč bychom právě my měli být dobří kandidáti k adopci a podobně," popisovala začátky Zuzana Pavlíčková.

Odpovědi zjevně zaujaly, takže dostali schválení o Patronátu lavičky Lesním barem. Nyní bylo zapotřebí zaslat logo a zvolený citát. „Zde se realizace mírně protáhla kvůli špatnému tvaru loga. Vše se naštěstí vyřešilo a letos 24. února byla lavička nainstalována," dodala Zuzana Pavlíčková.

Reprezentace baru i morálních hodnot

Lavička vznikla bez dotací a grantů, pouze za podpory příznivců Lesního baru. Hlavním cílem provozovatelů baru i Sdružení Nového Města pražského je, aby byly lavičky na Václavském náměstí více reprezentativní.

„Byli bychom velmi rádi, kdyby každý, kdo na lavičku usedne a spatří naše logo, se zamyslel nad morálními hodnotami, které jsou zde napsány," sdělila Zuzana Pavlíčková.

Takto vypadala lavička před úpravou. Foto: archiv Lesního baru

Lavička se líbí

Iniciátoři adopce se fotkou u nové lavičky pochlubili na svých facebookových stránkách, kde sklidili okamžitě spoustu kladných ohlasů. „Rodiče" lavičky také svým příznivcům radí, kde přesně lavičku najít: „Postavíte-li se na Václavském náměstí zády ke koňovi sv. Václava, po pravé straně první lavička byla adoptována díky poctivosti a platební morálce na Lesním baru," hlásí nadpis fotky nové lavičky na facebooku.

Lidem se nápad moc líbí, některé však zaráží, proč si vybrali zrovna Prahu, jiní mají strach, aby se díky adopcí Lesní bar nepřeplnil návštěvníky, většina komentářů je však kladná. „Určitě si tam půjdu posedět a zavzpomínat na Jeseníky," napsala jedna z příznivců Lesního baru Marta Boldišová z Prahy.

Miriam Opletalová

POZNÁMKA FIDELA KUBY: Fenomén lesní bar

Lesní bar, ve kterém hosty nikdo neinkasuje, vznikl na principu hesla: s poctivostí nejdál dojdeš. Potraviny, nádobí i nápoje chlazené potokem jsou ponechány bez dozoru v lese. Každý se může obsloužit sám a platit nemusí nic.

Zaplatit by ale měl: pro svůj dobrý pocit a také proto, aby lesní bar nezkrachoval. Hosté na odchodu peníze hází do kasičky, kterou nestřeží kamery ani alarmy.

Umíte si představit, že by se takový podnik udržel ve městě? Na horské stezce funguje zřejmě jen díky tomu, že mezi milovníky přírody bývá laťka idealismu nastavena o něco výš, než je průměr populace.

Legenda o vzniku baru říká, že lesník Václav Pavlíček si nechával chladit v potoce nápoje tak dlouho, až mu jednou žízniví turisté něco vypili a nechali mu na místě poděkování a peníze.

Samoobslužný bar samozřejmě už několikrát zažil divoké mejdany mládeže které se nepříjemně zvrtly, i vykradenou pokladničku, ale převažuje poctivost drtivé většiny návštěvníků. Také díky svému etickému rozměru je lesní bar nejlepší symbol, jaký může Jeseníky reprezentovat na Václaváku.

Mám jen trochu obavu, zda tolik propagace nebude spíš kontraproduktivní.

Vystihla to za mě jedna turistka, která napsala tento vzkaz: „Lesní bar byl první výlet, který jsem měla pro dovolenou v Jeseníkách vymyšlený. Bohužel pro mě byl nakonec zklamáním. Není to vůbec barem jako takovým, je to báječný nápad, vybavení také skvělé, problém byli lidi.

Blízkost civilizace a parkování vzdálené asi 1,5 km znamená, že se k baru dostane ‚kdejaký jouda'. Navíc tam lidi vyváželo ještě auto, které pendlovalo nonstop sem a tam, takže v baru bylo přelidněno.

Lidi hulákali, dělali bordel a zkazili to, co by jinak mohlo být opravdu nádherné."