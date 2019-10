Alenu Konečnou jsme vyzpovídali ještě před ostravským festivalovým prologem.

Kdybyste mohla našim čtenářům vysvětlit, co to vlastně je freediving?

Jedná se o takzvané nádechové potápění bez dýchacího přístroje, tedy jen se zásobou vzduchu, kterou potápěč nadechne nad hladinou.

Patříte jako česká reprezentantka v tomto oboru ke světové špičce…

K mým největším úspěchům patří vytvoření světového rekordu v roce 2016 v konstantní váze bez ploutví a bez techniky, kdy jsem se potopila do šedesáti metrů, i přesto, že můj osobní rekord v tu dobu činil 65 metrů, v letech 2012 a 2016 jsem se stala mistryní světa v disciplíně konstantní váha bez ploutví, ale jsem i několikanásobnou vicemistryní v disciplíně konstantní váha s ploutví a free imersion.

Mohla byste mi – jako laikovi – přiblížit disciplíny jako jsou konstantní váha s ploutví a free imerson?

V případě konstantní váhy s ploutví sestupuje a následně vystupuje potápěč z hloubky podél lana pouze za pomoci ploutví, monoploutve nebo bez ploutví. Dotknutí se lana či přitahování k lanu více než jedenkrát znehodnocuje výkon a odhození zátěže je zakázáno. Měří se maximální hloubka, kterou takto sportovec dosáhl. A v případě free immersion sestupuje a následně vystupuje soutěžící z hloubky podél lana pouze za pomoci ručkování. Ploutve jsou zakázány a není povoleno ani odhození zátěže. Měří se maximální hloubka, kterou takto sportovec dosáhl.

Kdy jste to s potápěním začala myslet „doopravdy“?

Bylo to na dovolené v Chorvatsku, kde jsem absolvovala potápěčské kursy.

V čem vás oslovil tento specifický sport?

Potřebovala jsem změnit svůj dosavadní život. Už jako malá jsem závodně plavala a po skončení plavecké kariéry jsem objevila pro sebe kouzlo hlubin moří a oceánů. Potápění se věnuji už více než šestnáct let a velmi mi to pomáhá. Nejde mi přitom „jenom“ o světové rekordy. Když se ponořím, je to pro mě úžasná relaxace, podmořský svět je nádherný, je v něm hodně poetiky, cítím se maximálně svobodná…

Jak dlouho vydržíte pod vodou bez nadechnutí?

Pod vodou bez nádechu téměř sedm minut…

Ponořujete se raději do sladkovodních jezer či slaných moří a oceánů?

Dávám přednost mořím a oceánům.

Když jsem sledoval vaši festivalovou filmovou mininavštívenku, napadla mě otázka, jak si udržujete půvabnou postavu a dodržujete přísnou životosprávu?

Určitě sním vždy to, na co mám chuť, takže žádné zábrany, myslím, že jsem akční člověk, který má rád pohyb, takže s nadváhou zatím problémy nemám.

Freediving vás asi neživí, jaké je vaše civilní povolání?

Pracuji jako zubní laborantka.

Na tiskové konferenci – která se konala v Ostravě před začátkem festivalu – byla mezi novináři také vaše dcera. A projevovala se docela živě. Má také ráda sport?

Je ještě malá, je velmi akční, ale dělá mi radost. Určitě se snažím, aby měla pohyb na zdravém vzduchu. Ostatně nyní stavíme v Trojanovicích domeček, takže přírody si užije myslím dost a dost.

Minivizitka Aleny Konečné

Alena Konečná patří k našim nejúspěšnějším freediverkám, což je takzvané nádechové potápění. Jejím největším úspěchem je vytvoření světového rekordu v roce 2016 v konstantní váze bez ploutví, kdy se potopila do 60 metrů. V letech 2012 a 2016 se stala mistryní světa v disciplíně konstantní váha bez ploutví. Je rovněž několikanásobná vicemistryně světa v disciplíně konstantní váha s ploutví a free imerson. Pracuje jako zubní laborantka, má dceru.