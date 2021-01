Klasické známkování by teď podle resortu mělo vystřídat slovní hodnocení. Nebo alespoň půl na půl – klasifikace doplněna o slovní hodnocení. Takto zní doporučení směrem k ředitelům základních, středních škol a konzervatoří, byl k němu dokonce vypracován i samostatný manuál, který je uveřejněn na webu ministerstva.

Jasně a stručně

Zástupci školských asociací se nechali slyšet, že většina škol asi zůstane u klasického známkování, které je rychlejší a zároveň jej vítají také rodiče.

„Moje dcera navštěvuje běžnou základní školu. Chápu, že například u některých alternativních zařízení nebo na nižších stupních menších škol se píše vysvědčení slovně, to je volba každé školy. Ale za mě jsou určitě lepší známky. Mají jasnou a jednoduchou vypovídací hodnotu. Když dostane dcera jedničku, vím, že to zvládla skvěle. Když trojku, je to tak půl na půl," míní například matka žákyně osmé třídy jedné z opavských základních škol Romana Dostálová.

"A další bližší informace o prospěchu v jednotlivých předmětech, jak jí to jde nebo nejde, na co by se měla zaměřit, kde by měla zabrat, v čem naopak zase vyniká, získávám z třídních schůzek nebo se v případě nutnosti spojím s konkrétním učitelem,“ dodává maminka.

Pro některé děti ale může být známkování i stresující. Setkali se s tím někdy u nich doma? „Ne, vůbec ne. Myslím, že to také záleží na učitelích, jaký mají s žáky vztah. A pochopitelně na rodičích. Když dítko přinese domů pětku, tak aby se hned nebořil svět, to se stalo snad každému. Prostě je to o přístupu. Když je zdravý, pak nemůže být podle mě známka stresující,“ říká dále.

Ředitelé: zůstáváme u známek

Na námi oslovených školách bude mít pololetní vysvědčení tradiční podobu, tedy známky. Mimo jiné i proto, že pokud by učitelé měli výkon žáka popsat slovy jak doporučuje ministerstvo, musí být tento způsob zakotven ve školním řádu.

„Jsou předměty a ročníky, kde by slovní hodnocení vhodné bylo, ale to se buduje dlouhodobě. Není to o tom, že se někdo najednou z měsíce na měsíc rozhodne a řekne - tak a teď to úplně přehodnotíme. Podle mě, co se týká druhého stupně, tam je podstatně více motivační známka. V ní lze vidět práci, navíc jsou na to žáci i rodiče zvyklí. Tím nechci říct, že slovní hodnocení je špatné, ale musí se na něm pracovat delší čas a rodiče i žáky k tomu vychovat. Za nás tedy, jdeme do klasického hodnocení, za tímto rozhodnutím stojí i většina sboru,“ říká ředitel opavské ZŠ Englišova Jan Škrabal.

Slovní hodnocení mohou zvolit i střední školy. Ředitel Střední školy hotelnictví a služeb a Vyšší odborné školy Opava Martin Ruský ale této možnosti nevyužije.

„My budeme zcela jednoznačně hodnotit známkou. Myslím, že to, co pan ministr v dobré vůli vydal, se týká spíše základních nebo alternativních škol. I vzhledem k výstupům, třeba u přijímaček na střední školy. I když jsou dnes základky hodnoceny slovně nebo kombinovaně, stejně musí být převedeny do stupnice tak, aby se daly zpracovat v rámci kritérií přijímacího řízení,“ konstatuje Martin Ruský s tím, že ani jeho škola nemá variantu slovního hodnocení uvedenou ve školním řádu.

Klasifikaci musí mít školy uzavřenou nejpozději do 28. ledna

Škálu od jedničky do pětky budou ke klasifikaci používat i na ZŠ Boženy Němcové v Opavě. Tady se ale podle slov ředitelky Ivany Lexové nechali přeci jen inspirovat ministerstvem. Kromě známek totiž každý žák dostane navíc i zmiňované slovní hodnocení.

„To už dáváme samozřejmě na vysvědčení v případě, pokud si o ně rodič požádá a jedná-li se například o děti s poruchami učení nebo dlouhodobě nemocné. Novinkou letos je ale to, že k vysvědčení budeme dávat ještě jeden takový „glejt“, a to velké slovní hodnocení, kde budou žáci zhodnoceni na základě prezenční a distanční výuky tak, aby byli motivováni. S tím si dávají učitelé práci a toto obdrží každé dítě,“ vysvětluje Ivana Lexová.

Klasifikaci musí mít školy uzavřenou nejpozději do 28. ledna. Žáci a studenti, kteří v té době budou na distanční výuce, vysvědčení dostanou hned po návratu zpátky do lavic.

Obsah vysvědčení se ale žáci a rodiče nejpozději 28. ledna stejně dozví, škola jej uveřejní třeba prostřednictvím svých informačních systémů.